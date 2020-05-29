Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Infinidat анонсировал новые возможности для повышения надежности и гибкости инфраструктуры заказчиков

ПО Софт Интеграция Инфраструктура

Infinidat, поставщик решений для хранения данных, анонсировал новые предложения, которые снижают затраты на инфраструктуру хранения, уменьшают риски сбоев и отсутствия технологий необходимого уровня, а также добавляют поддержку технологии NVMe over Fabrics. Эти нововведения обеспечат новым и существующим клиентам большую гибкость в управлении высокопроизводительной инфраструктурой хранения, при этом снизят затраты и риски в процессе достижения целевых уровней обслуживания организаций.

Новые предложения для бизнеса: бесплатная миграция данных для новых клиентов: компании, которые хотят модернизировать, оптимизировать или консолидировать инфраструктуру хранения, больше не будут ограничены необходимостью затрат на миграцию, возможными рисками или нехваткой навыков. Устраняя неопределенности, которые обычно сопровождают миграцию, новые клиенты могут как минимум удвоить емкость по сравнению с решениями All Flash, не увеличивая при этом бюджет; 100% гарантия доступности данных: с расширением 100% гарантии доступности данных на отдельные системы Infinidat подтверждает существующим и потенциальным клиентам, что они никогда не столкнутся с простоями, вызванными оборудованием Infinidat. Если заказчик когда-либо столкнется с простоем, Infinidat предпримет соответствующие меры в зависимости от имеющейся бизнес-модели и проведет анализ причин. Данные действия позволят убедиться, что случай простоя будет единичным, а также исключением, которое подтверждает правило; гибкое ценообразование: благодаря модели «Гибкое ценообразование» (Elastic Pricing) заказчикам Infinidat не придется выбирать между низкой стоимостью и гибкостью. «Гибкое ценообразование» предлагает возможность приобрести базовую емкость, арендовать дополнительное пространство и преобразовать его в базовую емкость в любое время без штрафов и наценок. В результате устраняется необходимость платить штрафы или брать на себя долгосрочные обязательства по краткосрочным потребностям в хранении, одновременно предоставляя возможность увеличения емкости по требованию.

«В нашем бизнесе, связанном с исследованиями в сфере онкологии, любое время простоя может нанести ущерб, — сказал Игал Янни (Igal Janni), ИТ-директор IFOM, Института молекулярной онкологии FIRC. — Infinidat гарантировал нам доступность данных и подтвердил свои обещания — мы работаем с InfiniBox больше двух лет, и за это время не было ни одной секунды простоя. Мы выполняем нашу работу с уверенностью, зная, что данные, необходимые для достижения бизнес-целей и удовлетворения потребностей клиентов, будут доступны всегда, когда нам это нужно».

Новая функциональность программного обеспечения: реализация NVMe over Fabrics: также сегодня Infinidat объявляет, что с выпуском программного обеспечения InfiniBox 5.6 становится доступным подключение NVMe/TCP. Infinidat выбрал NVMe/TCP в качестве своего первого общедоступного протокола NVMe, потому что пользователи довольны производительностью InfiniBox с протоколом Fibre Channel, а NVMe/TCP позволит заказчикам получить большую отдачу от инвестиций в Ethernet. Кроме того, все больше центров обработки данных следующего поколения строятся исключительно на сетевой инфраструктуре Ethernet, а NVMe/TCP совместим с программно-определяемыми центрами обработки данных (SDDC). Поддержка Infinidat NVMe-oF также будет включать FC и RoCE в соответствии с требованиями заказчиков. Добавив поддержку NVMe over Fabrics, Infinidat помогает значительно уменьшить задержки без значительных финансовых затрат; репликация данных на третью площадку: представленный сегодня релиз ПО InfiniBox 5.5 теперь позволяет асинхронно реплицировать данные, защищенные репликацией active-active, одновременно на третью систему InfiniBox, предоставляя возможность аварийного восстановления в удаленном месте, неограниченном задержками и расстоянием. Географически растягивая превосходную производительность и доступность active-active систем InfiniBox, заказчики теперь могут дополнительно увеличить расстояние репликации в целях аварийного восстановления за пределы региона без снижения производительности.

Предлагая новые бизнес-программы для гибкости и надежности и добавляя новый технический функционал для улучшения задержек и производительности, Infinidat, как и прежде, стремится удовлетворить все потребности пользователей в системах хранения как сегодня, так и в будущем. «Являясь поставщиком услуг, каждое технологическое решение, которое мы принимаем, направлено на улучшение пользовательского опыта, — сказал Марк Кревьер (Marc Creviere), главный системный инженер US Signal Company. — Стратегия Infinidat NVMe-oF демонстрирует инновационность, которая дает новые возможности и US Signal, и нашим клиентам. Это дополнительный вклад в высокопроизводительные программно-определяемые центры обработки данных как в настоящее время, так и по мере появления новых потребностей».

«Infinidat сделал важный шаг к раскрытию полного потенциала производительности InfiniBox путем дальнейшего развития модели программно-определяемого решения, — сказал Шин Гилбрайд (Sean Gilbride), технический директор Daymark Solutions. — NVMe/TCP обеспечивает упрощенную сетевую реализацию для тех клиентов, которые хотят обеспечить наилучшую производительность наиболее чувствительных к задержкам рабочих нагрузок без специального оборудования для их сетей и хостов».

Другие материалы рубрики

ИС управления дронами РЖД притормозили на неизвестный срок

Western Digital продавала медленные и дешевые жесткие диски под видом быстрых и дорогих. Настала пора расплаты

Онлайн-конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека» состоится 11 июня

Российские власти хотят создать приложение для слежки за мигрантами

Европу ждет крупнейший в истории обвал рынка смартфонов. Россия пострадает больше всех

ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ?

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как правильно установить телевизор и монитор: советы ZOOM

Пир во время пандемии: как мошенники наживаются на коронавирусе

Лучшие электробритвы 2020 года: хиты продаж

Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках