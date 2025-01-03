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Entel Боливийская государственная телекоммуникационная компания



03.01.2025 Украина договорилась с Илоном Маском о прямом подключении смартфонов к Starlink 1
30.06.2022 Дистрибьюторское соглашение Merlion и Entel пролонгировано 1
07.08.2020 Oracle Cloud VMware доступно во всех ЦОД Oracle и частных регионах Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 1
31.07.2020 Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов 1
30.10.2017 Entel и Ericsson будут строить сети-5G в Чили вместе 1
01.07.2016 Почему российские компании боятся облаков 1
17.06.2016 Конференция CNews: Как уменьшить затраты на инфраструктуру? 1
27.05.2008 «Мегафон» открыл двусторонний роуминг в Боливии 1
24.01.2008 Абоненты «МегаФон-Москва» отправили в роуминге более 10 млн SMS в новогодние праздники 1
03.04.2007 Боливия национализирует крупнейшую национальную телекоммуникационную компанию 1
25.01.2005 Telecom Italia продает Entel за $934 млн. 1
20.05.2004 Telefonica Moviles захватывает чилийский рынок сотовой связи 1
30.12.2002 "МегаФон" расширил возможности роуминга для своих абонентов 1
26.12.2001 Чилийский оператор Entel прогнозирует увеличение дохода на 28% в 2002 году 1
21.12.2000 Telecom Italia приобретет контроль над чилийской Entel 1
16.11.2000 Ericsson поставит в Боливию первую в Латинской Америке систему пакетной передачи данных 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Entel и организации, системы, технологии, персоны:

Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 4
Commvault 172 3
МегаФон 8805 3
Oracle Corporation 6688 2
Телеком-защита 53 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
Росплатформа - Р-Платформа 83 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 2
Western Digital Corporation - WDC 548 2
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Accenture plc 682 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
AT&T South - BellSouth 229 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 166 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
МегаФон - Мобиком 225 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 1
Cellcom Israel - Селком 27 1
ITERBI - Айтерби 11 1
Malitel 1 1
Samsung Electronics 10254 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Merlion - Мерлион 793 1
Oracle Siebel Systems 507 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 1
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 1
Простые решения 1 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 117 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Сентинел Кредит Менеджмент 14 2
Инвитро - Invitro 70 2
Enel Group 40 1
Альфа-Банк 1769 1
JD.com - Jingdong Mall 86 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
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СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
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Федеральное казначейство России 1772 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 40 1
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Вахрушев Илья 7 1
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Круглов Максим 26 1
Пращикин Сергей 3 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144197 6
Америка Латинская 1812 4
Боливия - Многонациональное Государство 57 4
Италия - Итальянская Республика 4352 4
Чили - Республика 469 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Америка - Американский регион 2160 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Испания - Королевство 3706 2
Ямайка 41 2
Мексика - Керетаро 3 1
Япония 13282 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Перу - Республика 274 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Новая Зеландия 719 1
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Европа 21767 1
Швеция - Королевство 3619 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
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Израиль 2730 1
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Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Болгария - Республика 772 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 367 1
Дания - Гренландия 140 1
Танзания - Объединённая Республика 74 1
Мали - Республика 21 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 153 1
Уганда - Республика 82 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
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Экономический эффект 1067 1
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
FT - Financial Times 1219 1
RCR News 107 1
IDC - International Data Corporation 4910 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Standish Group International - Standish Group 10 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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