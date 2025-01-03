Entel Боливийская государственная телекоммуникационная компания
Entel и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
|Литвинов Павел 22 2
|Пашенцев Виталий 11 2
|Рубанов Владимир 75 2
|Лемзакова Лилия 7 2
|Черников Павел 3 2
|Энфиаджян Рубен 23 2
|Журютин Михаил 9 2
|Аглицкий Антон 5 2
|Шуравин Андрей 9 2
|Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 1
|Кадыков Роман 15 1
|Вахрушев Илья 7 1
|Пухов Евгений 12 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Круглов Максим 26 1
|Пращикин Сергей 3 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Lohmeyer Mark - Ломейер Марк 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|FT - Financial Times 1219 1
|RCR News 107 1
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Standish Group International - Standish Group 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.