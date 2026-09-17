Индексная книга (каталог) CNews*
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Черников Павел
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Черников Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Рубанов Владимир 76 2
|Шуравин Андрей 9 2
|Пухов Евгений 12 2
|Энфиаджян Рубен 23 2
|Аглицкий Антон 5 2
|Журютин Михаил 9 2
|Литвинов Павел 23 2
|Пашенцев Виталий 11 2
|Кадыков Роман 15 2
|Вахрушев Илья 7 2
|Лемзакова Лилия 7 2
|Пращикин Сергей 3 1
|Nasriddinov Salimjon - Насриддинов Салимджон 2 1
|Женченко Олег 2 1
|Постовой Денис 2 1
|Ветошкина Екатерина 2 1
|Гольцев Николай 2 1
|Тесленко Максим 2 1
|Пузырева Кристина 2 1
|Марушев Валерий 3 1
|Сафронов Юрий 68 1
|Круглов Максим 26 1
|Bloomberg 1640 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
|Standish Group International - Standish Group 11 1
|IDC - International Data Corporation 4998 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8657 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.