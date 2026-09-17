Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201331
ИКТ 15601
Организации 11839
Ведомства 1512
Ассоциации 1124
Технологии 3596
Системы 27092
Персоны 87931
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1339
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2855
Мероприятия 894

Черников Павел

СОБЫТИЯ


17.09.2026 США прекратили уголовное дело против россиянина, обвиняемого в поставках электроники для российских БПЛА 1
17.09.2024 Россиянина арестовали в США за экспорт микросхем в Россию 1
01.07.2016 Почему российские компании боятся облаков 1
17.06.2016 Конференция CNews: Как уменьшить затраты на инфраструктуру? 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Черников Павел и организации, системы, технологии, персоны:

IPT Group - ТелеТауэр - TeleTower - TT 7 2
Western Digital Corporation - WDC 589 2
Commvault 188 2
Росплатформа - Р-Платформа 98 2
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 17 2
ITERBI - Айтерби 14 2
Телеком-защита 54 2
Простые решения 1 1
Intel Corporation 12859 1
AMD - Advanced Micro Devices 4688 1
Infineon Technologies - Siemens Semiconductors 426 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1117 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 274 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 334 1
Analog Devices - ADI 107 1
Инвитро - Invitro 84 2
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 2
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 1
Альфа-Банк 1986 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 268 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 163 1
Росатом - УЭМЗ ФГУП - Уральский электромеханический завод 7 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 2
U.S. DHS - U.S. Immigration and Customs Enforcement - Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США 13 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 443 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 556 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Федеральное казначейство России 1953 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 635 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 956 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1382 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 642 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3088 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16552 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26492 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4835 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 667 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3752 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2394 1
Оповещение и уведомление - Notification 6072 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2844 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10810 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2345 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18289 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6775 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13047 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8421 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22740 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1270 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3214 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3822 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12384 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3384 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3859 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7292 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2612 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1118 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1350 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8739 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13749 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26195 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5711 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2920 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9630 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 1
FreePik 1874 1
Commvault Data Platform 35 1
Федеральное казначейство России ЦОД 2 1
Рубанов Владимир 76 2
Шуравин Андрей 9 2
Пухов Евгений 12 2
Энфиаджян Рубен 23 2
Аглицкий Антон 5 2
Журютин Михаил 9 2
Литвинов Павел 23 2
Пашенцев Виталий 11 2
Кадыков Роман 15 2
Вахрушев Илья 7 2
Лемзакова Лилия 7 2
Пращикин Сергей 3 1
Nasriddinov Salimjon - Насриддинов Салимджон 2 1
Женченко Олег 2 1
Постовой Денис 2 1
Ветошкина Екатерина 2 1
Гольцев Николай 2 1
Тесленко Максим 2 1
Пузырева Кристина 2 1
Марушев Валерий 3 1
Сафронов Юрий 68 1
Круглов Максим 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19299 1
Европа 25014 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1272 1
Канада 5093 1
США - Нью-Йорк 3188 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 1
Германия - Федеративная Республика 13281 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1830 1
Турция - Турецкая республика 2638 1
Украина 7947 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6659 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3612 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3413 2
Blacklist - Чёрный список 718 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 452 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8942 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18313 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4069 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5668 1
Аренда 2715 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 385 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11443 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1018 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8545 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2356 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1900 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 877 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 672 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3913 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4023 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2507 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1684 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6218 1
Экономический эффект 1378 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6092 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16256 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8301 1
Bloomberg 1640 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
Standish Group International - Standish Group 11 1
IDC - International Data Corporation 4998 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8657 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2198 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще