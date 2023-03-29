«Аэродиск» начал опытную эксплуатацию СХД сегмента high-end

«Аэродиск», российский разработчик и производитель систем хранения данных и виртуализации, объявил о запуске опытной эксплуатации нового решения — СХД класса high-end. Первую реализацию новинки компания рассчитывает выпустить на рынок до конца 2023 г.

Запуск опытной эксплуатации является очередным шагом многоэтапного проекта по расширению линейки решений «Аэродиска». СХД класса high-end нужны для задач, требующих высокой производительности, скорости и продвинутой функциональности.

Системы этого уровня отличает, в частности, поддержка симметричного ввода/вывода, когда оба контроллера пишут данные в одно устройство, повышая производительность и характеристики отказоустойчивости.

Вторая их особенность – многоконтроллерность, то есть поддержка более двух контроллеров. Эта функция также повышает надежность работы СХД, например, при выполнении высоконагруженных задач. Еще один отличительный момент — полноценная поддержка NMVe-накопителей и коммутаторов RoCE v.2 для работы с данными на больших скоростях (до 100 ГБ/сек).

Когда в системе используется большое количество SSD-дисков и NMVe-носителей, они довольно быстро «забивают» ресурсы контроллеров, что в высокоуровневых СХД решается через повышения числа контроллеров. Это нужно для нормальной работы объемов флеш-массивов NMVe, размером более петабайта.

Новинка «Аэродиска» будет обладать всеми тремя отличительными признаками high-end СХД, из которых на прототипе в настоящий момент реализованы первые два: симметричный ввод/вывод, а также поддержка NMVe и RoCE v.2.

«Запуск тестирования high-end СХД нашей разработки – важный этап в реализации задачи по обеспечению заказчиков производительными и надежными решениями для хранения данных, созданных в России. На этапе опытной эксплуатации уже получены отличные результаты производительность и отказоустойчивости системы, сейчас мы отрабатываем различные функциональные сценарии и варианты нагрузки. После его завершения компания планирует запустить систему в продажу – первичной целью, при этом, будет создание версии c реализацией функциональности уровня enterprise mid-range, полностью готовой для запуска в промышленную эксплуатацию», — сказал генеральный директор компании Вячеслав Володкович.

Эту цель компания планирует достичь до завершения 2023 г. Далее останется итерационно доработать поддержку многоконтроллерности, что позволит «добрать» функциональность до полноценного high-end-уровня.

Параллельно дорабатывается аппаратная составляющая – дизайн-центр компании завершает работу над созданием микросхем, призванных дать контроллерам СХД дополнительные умные инструменты.

Они разработаны так, чтобы цикл производства можно было реализовать в России с минимальной зависимостью от зарубежных поставок и производителей.