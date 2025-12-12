Разделы

RDMA Remote Direct Memory Access Удалённый прямой доступ к памяти


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


12.12.2025 Власти ужесточили правила попадания ИТ-решений для генеративного ИИ в реестр российского ПО. Это ударит по малым и средним ИТ-разработчикам 2
01.08.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг «Стабильная виртуальная инфраструктура 2025» 1
16.07.2025 Itglobal.com представит отечественные серверы и СХД Itpod в странах Персидского залива 1
23.05.2025 Россияне выпустили сверхбыструю систему хранения данных без единого жесткого диска 1
24.03.2025 «Скала^р» представила «Машину для искусственного интеллекта» 1
02.11.2024 Advantech IPC-730 – ПК для задач в сфере искусственного интеллекта 1
14.08.2024 Андрей Чибуничев, Лаборатория Умного Вождения: Российские и китайские автобренды активно интересуются нашей телематикой 1
12.07.2024 «DатаРу» обновила модельный ряд СХД для искусственного интеллекта 1
07.11.2023 «Аквариус» выпустил новую линейку СХД Wareus 1
14.09.2022 План Intel по вывозу российских айтишников провалился. Их переманила экс-«дочка» Сбербанка 1
07.02.2022 Три тенденции в сфере СХД — что готовит 2022 год 1
03.11.2021 Что будет, если в СХД убрать семь из восьми контроллеров? 1
11.08.2021 Группа «T1», ВТБ и Huawei запускают совместную технологическую лабораторию 1
21.06.2021 DEPO Computers представила новые российские серверы и СХД на базе процессоров «Эльбрус-8СВ» 1
12.03.2021 Nvidia представила инструментарий AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли 1
10.03.2021 Nvidia представила AI Enterprise для внедрения ИИ во все отрасли 1
15.02.2021 «Депо компьютерс» представила новые серверы и СХД «ДЕПО» на базе процессоров «Эльбрус» 1
18.11.2020 РСК объявила о поддержке процессоров Ice Lake-SP и объектной системы хранения DAOS 1
11.11.2020 РСК представила интеллектуальные СХД «по требованию» с поддержкой DAOS 1
31.08.2020 Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure 1
31.07.2020 Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов 1
21.05.2020 «Рэйдикс» выпускает новый релиз с функциональностью All Flash СХД 1
17.12.2019 Oracle лидирует в двух недавних отчетах Gartner по базам данных 1
29.11.2019 РСК обновила линейку решений RSC Tornado для ресурсоемких научных и прикладных задач 2
25.11.2019 Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД 1
12.09.2019 В процессорах Intel седьмой год зияет дыра для кражи данных. Видео 2
22.04.2019 Аналитика и большие данные должны приносить прибыль 1
06.03.2019 Pure Storage представила DirectFlash Fabric с поддержкой NVMe-oF RoCE 1
23.07.2018 Pure Storage представила конвергентные инфраструктурные решения для ускорения задач аналитики 1
18.06.2018 Nvidia: Искусственный интеллект учится совсем не так, как человек 1
30.03.2018 Pure Storage представила AIRI – готовую к применению ИИ-инфраструктуру для развертывания технологий глубинного обучения 1
11.08.2017 Microsoft создаст профессиональную Windows 10 для рабочих станций 2
13.07.2017 Dell EMC начинает поставки серверов PowerEdge 14 поколения 2
12.07.2017 Создан промышленный микрокомпьютер на «Эльбрусах» для «Росатома», «Русгидро» и РЖД 1
20.02.2017 Mail.Ru Group, IBS и Mellanox создали решение для построения частного PaaS-облака с СУБД Tarantool 1
17.11.2016 Российский суперкомпьютер поставил мировой рекорд вычислительной плотности 1
04.09.2015 В рамках MakeCloud развернуто «облако» на базе оборудования Mellanox 1
10.11.2014 «НТЦ ИТ Роса» выпустила финальную версию серверной ОС Rosa Enterprise Linux Server 6.6 2
24.09.2014 Крок: Дороговизна СХД на флеш-технологиях – это миф 1
03.06.2014 DSCon представила флэш-массив Windows Flash Array от Vilolin и Microsoft 1

Публикаций - 44, упоминаний - 51

RDMA и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12543 14
Nvidia Corp 3736 9
Oracle Corporation 6869 6
Microsoft Corporation 25238 5
Cisco Systems 5223 4
Broadcom - VMware 2493 4
Pure Storage 54 3
Huawei 4222 3
SAS Institute 1034 3
Dell Technologies - Dell Computer 2162 3
Dell EMC 5093 3
Nvidia - Mellanox Technologies 93 3
NetApp - Network Appliance 648 3
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 2
Supermicro 126 2
Google LLC 12261 2
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 34 2
Violin Systems - Violin Memory 33 2
Optum Technology 2 2
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 186 2
Lenovo Group 2362 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 2
HP Inc. 5762 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 251 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 667 2
Softline - Polymatica - Полиматика 189 1
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 21 1
Т1 Сервионика - Servionica 270 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 77 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 63 1
NetCAT - НетКэт 40 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 1
Jabil - Джейбил 29 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Promobot - Промобот 150 1
Radix Technologies 14 1
Цифровые активы 148 1
Global Response 1 1
Intel Datacenter and Connected Systems Group - Intel DCM - Intel Data Center Manager 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1467 2
Аэроклуб 21 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
JD.com - Jingdong Mall 96 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 82 1
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк - АкбаБанк 13 1
Интер РАО - Омская энергосбытовая компания 5 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Газпром нефть 670 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
NanduQ - Qiwi 1004 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1306 1
Газпром ПАО 1416 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2998 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
BMW Group 465 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3436 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 107 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2164 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21832 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12006 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 14
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3535 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 13
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 794 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 12
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4193 11
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1551 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9876 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5931 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 8
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 8
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1718 8
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 226 7
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 60 7
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 359 7
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 572 6
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 263 6
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 965 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4383 6
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 246 6
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 440 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12392 6
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 714 5
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 503 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2970 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8411 5
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 5
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 322 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 7
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 313 7
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 148 6
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 5
Linux OS 10911 5
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 133 4
Intel SSD 32 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 4
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 4
РСК ГК - РСК экзастрим 38 4
Microsoft Windows 16333 4
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 3
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 3
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 8 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 3
Intel x86 - архитектура процессора 1984 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1122 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 3
Intel Xeon E 196 2
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 85 2
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 2
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 54 2
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 2
Pure Storage FlashBlade 15 2
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 2
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 2
DEPO Computers - DEPO Storage - серия СХД 24 2
Lustre GNU GPL - Lustre-on-demand - Распределённая файловая система массового параллелизма 7 2
DEPO Computers - Depo Storm 71 2
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 28 2
Nvidia AI Enterprise 9 2
Nvidia ConnectX 4 2
Violin FSP - Violin Flash Storage Platform 11 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 2
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 63 2
Huawei Smart Matrix Architecture - Интеллектуальная матричная мультиконтроллерная архитектура СХД 14 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 2
Broadcom - VMware vSphere 595 2
Caswell Lee - Касвелл Ли 10 2
Сирота Юрий 67 1
Макаров Игорь 10 1
Евсин Александр 12 1
Конягин Дмитрий 5 1
Аникин Денис 33 1
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Платонов Сергей 13 1
Федечкин Эдуард 55 1
Новожилова Варвара 3 1
Черкасов Дмитрий 36 1
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 1
Копосов Максим 73 1
Степанов Владимир 89 1
Сметанников Антон 2 1
Антонов Павел 12 1
Соловьев Сергей 75 1
Мунерман Илья 4 1
Поляков Анатолий 8 1
Черевков Алексей 11 1
Белов Василий 71 1
Barnes Jeremy - Барнс Джереми 1 1
Giancarlo Charles - Джанкарло Чарльз 12 1
Зискинд Леонид 6 1
Fuchs Thomas - Фукс Томас 1 1
Watts Peter - Уоттс Питер 1 1
Sotnick Michael - Сотник Майкл 1 1
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 9 1
Дубенсков Пётр 12 1
Костерин Олег 2 1
Сунгуров Андрей 16 1
Шмелев Алексей 24 1
Заединов Руслан 47 1
Шуткин Николай 11 1
Чибуничев Андрей 3 1
Хапов Игорь 1 1
Kumar Rajeev - Кумар Раджив 1 1
Олейник Олег 3 1
Сёмин Антон 4 1
Авраменко Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 5
Япония 13551 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 2
Перу - Республика 286 1
США - Колорадо 385 1
Индийский океан - Персидский залив 219 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 79 1
Мексика - Керетаро 3 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 1
Казахстан - Республика 5798 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Индия - Bharat 5700 1
Испания - Королевство 3760 1
Европа Восточная 3121 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14491 1
Европа 24639 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1396 1
Германия - Бавария - Мюнхен 478 1
Германия - Федеративная Республика 12939 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3358 1
Чили - Республика 484 1
Южная Корея - Республика 6861 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
Израиль 2784 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 751 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Бразилия - Федеративная Республика 2451 1
Таиланд - Королевство 868 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1209 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
Азия - Азиатский регион 5750 1
Россия - СФО - Омская область 731 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5712 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6113 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 2
Энергетика - Energy - Energetically 5530 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1687 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10323 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2315 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 262 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5288 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 274 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 566 1
Закон Мура - Moore's law 210 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2794 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4943 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 208 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Informa PLC - CommsDesign 23 1
N+1 - Издание 181 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1073 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
IDC - International Data Corporation 4943 4
Gartner - Гартнер 3609 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
Gartner Critical Capabilities for Operational Database Management Systems - Критические возможности операционных СУБД 3 1
Gartner Magic Quadrant Data Management Solutions 8 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 5 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 31 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 1
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 2
NetApp Directions 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
