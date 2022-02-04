Три тенденции в сфере СХД — что готовит 2022 год

Пандемия продолжает оказывать сильное влияние на ИТ-рынок в целом и сегмент СХД, в частности. Например, повсеместный переход к удаленной работе вывел на новый уровень вопросы обеспечения защиты и надежного доступа к данным. В 2022 г. существующие тенденции усилятся — все также будут актуальны вопросы кибербезопасности, производительности, размещения информации в облаках.

Защита данных в приоритете

Кибербезопасность остается главной «головной болью» почти для всех компаний, чей бизнес так или иначе связан с применением цифровых технологий. Эксперты отмечают, что в 2022 г. основные угрозы будут исходить от программ-вымогателей, поражающих не только персональные системы, в т.ч. на базе ОС MacOS и Linux, но и такие новые среды, как виртуальные инфраструктуры, облачные дата-центры, сети IoT и др. Можно констатировать факт — год от года атаки становятся все сложнее, изощреннее, масштабнее, а их последствия обходятся все дороже. К тому же ускоренная миграция огромных объемов информации в облака, еще больше усугубляет проблему, поскольку бизнес-данные многих компаний становятся более уязвимыми.

Ожидается, что для эффективного противодействия киберугрозам, разработчики систем хранения данных будут интегрировать свои решения с передовыми механизмами безопасности на уровне приложений, сетей и других компонентов, чтобы предоставить заказчикам комплексные, максимально защищенные продукты.

Кроме того, в 2022 г. из-за приоритета безопасности, скорее всего будет расти спрос на локальные инфраструктуры хранения, где компании смогут размещать неизменяемые версии резервных копий данных, которые можно будет восстановить в нетронутом виде, даже если информация будет зашифрована вирусом-вымогателем на облачной площадке.

Организации строят гибридные ИТ-инфраструктуры, чтобы обеспечить защищенный доступ к данным в любом месте, в любое время и с минимальной задержкой

«В последнее время бизнес столкнулся с тем, что многие процессы и протоколы ИТ-безопасности плохо подходят для борьбы с программами-вымогателями. Отсечь абсолютно все пути заражения систем практически невозможно, особенно когда злоумышленники используют социальную инженерию, — сказала Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ. — Мы ожидаем, что в этом году предприятия будут применять для защиты данных больше инструментов на основе ИИ. Этот подход сводит к минимуму воздействие атак на ИТ-системы: любая атака обнаруживается почти мгновенно, зараженные области изолируются, а зараженные файлы заменяются практически в режиме реального времени».

Производительность продолжает расти

В ближайшее время вряд ли стоит ожидать массового появления более быстрых носителей данных, поэтому, производители систем хранения делают акцент на внедрении высокоскоростных интерфейсов. В 2022 г. будет расти спрос на технологии NVMe, RDMA, PCIe 4.0 и Fibre Channel 7-го поколения. Взрывной рост объемов данных, вызванный спросом на сервисы и приложения, использующие искусственный интеллект, машинное обучение, предиктивную аналитику и другие ресурсоемкие технологии, требует нового подхода к обеспечению производительности СХД. В частности, продолжит расти спрос на all-flash системы во всех сферах бизнеса.

Облака — курс на гибридные инфраструктуры

По данным Gartner, глобальный объем облачного рынка в 2021 г. составил $408 млрд, а в 2022-м он достигнет $474 млрд. При этом, как прогнозируют отраслевые эксперты, спрос на локальные дата-центры остается высоким. Соответственно, все более остро встает вопрос построения гибридных инфраструктур. На этом пути компаниям придется решать множество технических, организационных и даже правовых вопросов. Тем не менее, уже очевидно, что спрос на гибридные решения в нынешнем году только вырастет. Особенно с учетом того, что с возросшей популярностью удаленной работы, все больше организаций в мире стремится обеспечить защищенный доступ к данным в любом месте, в любое время и при этом с минимальной задержкой для корпоративного пользователя.