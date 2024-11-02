Advantech IPC-730 – ПК для задач в сфере искусственного интеллекта

Компания Advantech представила IPC-730 – промышленный компьютер для различных задач искусственного интеллекта: машинное зрение, промышленная автоматизация или граничные вычисления. Особенности модели – мощный блок питания ATX 3.1, эффективный теплоотвод, интерфейсы ввода-вывода на передней панели, а также поддержка материнских плат ATX/mATX. Для граничных вычислений доступна поддержка высокопроизводительных процессоров и полноразмерная видеокарта. IPC-730 имеет различные варианты подключения входов/выходов, что повышает гибкость системной интеграции для приложений промышленной автоматизации или машинного зрения. Об этом CNews сообщили представители АО «Корсон Технолоджис РУС».

Граничные вычисления для модернизации предприятий

По мере увеличения спроса на интеллектуальное производство предприятиям требуются более высокие мощности граничных вычислений для обработки данных в реальном времени, при этом многие традиционные промышленные компьютеры не соответствуют текущим требованиям. Для предприятий, ориентированных на решения в области искусственного интеллекта, IPC-730 – решение для повышения эффективности интеллектуальных производственных процессов.

Широкий выбор процессора, оптимизированная система охлаждения

IPC-730 предлагает гибкие возможности выбора процессора: от начального уровня до high-end GPU, в соответствии с требованиями к вычислительной мощности. Модель совместима с полным спектром графических процессоров Nvidia RTX, в том числе Nvidia RTX A400 и Nvidia RTX 6000 Ada Generation. Блок питания формата ATX 3.1 обеспечивает мощность 850 Вт и 1200 Вт, а также стабильную работу в периоды пиковых вычислений. Оптимизирована система охлаждения: имеются два мощных задних системных вентилятора и передние дополнительные вентиляторы. Гибкое подключение входов/выходов, их расположение на передней панели упрощают подключение и обслуживание.

Решение для различных задач искусственного интеллекта

Системы машинного зрения или автоматическая оптическая инспекция (АОИ) требуют обработки и анализа больших объемов графических данных, а также гибкой масштабируемости. Гибридная вычислительная производительность IPC-730 значительно повышает скорость и точность анализа данных: минимизируются задержки обработки, повышается эффективность.

Характеристики IPC-730: блок питания ATX 3.1; усовершенствованная система охлаждения; оптимизированное внутреннее пространство для поддержки полноразмерных графических процессоров; порты ввода-вывода на передней панели; графические процессоры Nvidia RTX 6000 Ada Generation; архитектура Nvidia Ada Lovelace; тензорные ядра Nvidia четвертого поколения; ядра Nvidia RT третьего поколения; 48 ГБ памяти GDDR6 с ECC; три процессора кодирования и три процессора декодирования с поддержкой кодирования и декодирования AV1; поддержка Nvidia GPUDirect (RDMA); интерфейс PCI-E 4.0 x16.