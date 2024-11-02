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Advantech IPC-730 – ПК для задач в сфере искусственного интеллекта

Компания Advantech представила IPC-730 – промышленный компьютер для различных задач искусственного интеллекта: машинное зрение, промышленная автоматизация или граничные вычисления. Особенности модели – мощный блок питания ATX 3.1, эффективный теплоотвод, интерфейсы ввода-вывода на передней панели, а также поддержка материнских плат ATX/mATX. Для граничных вычислений доступна поддержка высокопроизводительных процессоров и полноразмерная видеокарта. IPC-730 имеет различные варианты подключения входов/выходов, что повышает гибкость системной интеграции для приложений промышленной автоматизации или машинного зрения. Об этом CNews сообщили представители АО «Корсон Технолоджис РУС».

Граничные вычисления для модернизации предприятий

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АО «Корсон Технолоджис РУС»
Advantech IPC-730

По мере увеличения спроса на интеллектуальное производство предприятиям требуются более высокие мощности граничных вычислений для обработки данных в реальном времени, при этом многие традиционные промышленные компьютеры не соответствуют текущим требованиям. Для предприятий, ориентированных на решения в области искусственного интеллекта, IPC-730 – решение для повышения эффективности интеллектуальных производственных процессов.

Широкий выбор процессора, оптимизированная система охлаждения

IPC-730 предлагает гибкие возможности выбора процессора: от начального уровня до high-end GPU, в соответствии с требованиями к вычислительной мощности. Модель совместима с полным спектром графических процессоров Nvidia RTX, в том числе Nvidia RTX A400 и Nvidia RTX 6000 Ada Generation. Блок питания формата ATX 3.1 обеспечивает мощность 850 Вт и 1200 Вт, а также стабильную работу в периоды пиковых вычислений. Оптимизирована система охлаждения: имеются два мощных задних системных вентилятора и передние дополнительные вентиляторы. Гибкое подключение входов/выходов, их расположение на передней панели упрощают подключение и обслуживание.

Решение для различных задач искусственного интеллекта

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Цифровизация

Системы машинного зрения или автоматическая оптическая инспекция (АОИ) требуют обработки и анализа больших объемов графических данных, а также гибкой масштабируемости. Гибридная вычислительная производительность IPC-730 значительно повышает скорость и точность анализа данных: минимизируются задержки обработки, повышается эффективность.

Характеристики IPC-730: блок питания ATX 3.1; усовершенствованная система охлаждения; оптимизированное внутреннее пространство для поддержки полноразмерных графических процессоров; порты ввода-вывода на передней панели; графические процессоры Nvidia RTX 6000 Ada Generation; архитектура Nvidia Ada Lovelace; тензорные ядра Nvidia четвертого поколения; ядра Nvidia RT третьего поколения; 48 ГБ памяти GDDR6 с ECC; три процессора кодирования и три процессора декодирования с поддержкой кодирования и декодирования AV1; поддержка Nvidia GPUDirect (RDMA); интерфейс PCI-E 4.0 x16.

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