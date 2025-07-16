Разделы

Цифровизация Инфраструктура Ритейл Дистрибуция
|

Itglobal.com представит отечественные серверы и СХД Itpod в странах Персидского залива

Компания Itglobal.com стала дистрибьютором российского вендора ИТ-решений корпоративного уровня Itpod. Обе компании входят в корпорацию ITG. Сотрудничество направлено на продвижение серверного оборудования и систем хранения данных Itpod в странах Персидского залива в качестве надежной альтернативы американским и китайским решениям.

Технологии Itpod успешно применяются не только в России, но и за её пределами — в странах Африки, Латинской Америки, Папуа — Новой Гвинее и других регионах, где активно развиваются цифровые сервисы и реализуются национальные ИТ-проекты.

«Выход на рынок стран Персидского залива вместе с Itglobal.com — важный шаг в нашей международной стратегии. Мы предлагаем решения, которые уже зарекомендовали себя на зарубежных рынках, и уверены, что они будут востребованы и в этом регионе», — сказал Илья Борняков, генеральный директор Itpod, корпорация ITG.

Какая CRM подойдет вашей компании? Тест
Цифровизация

«Сотрудничество с Itpod — логичное расширение нашего технологического портфеля на Ближнем Востоке в поддержку развития концепции глобального русского ИТ. Мы наблюдаем устойчивый интерес к инфраструктурным решениям, которые не зависят от политических рисков, но при этом соответствуют мировому уровню. Продукты Itpod демонстрируют отличное соотношение гибкости, производительности и зрелой поддержки — именно то, что нужно рынку», — отметил Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com.

Отличительной особенностью решений Itpod является платформа хранения данных Itpod Storage, включающая all-flash-решение на базе NVMe-накопителей с поддержкой протокола NVMe over TCP, обеспечивающее минимальные задержки и высокую производительность для ЦОДов и облаков, а также гибридную модель с SSD и HDD ёмкостью до 22 ТБ, оптимальную для резервного копирования, видеонаблюдения и медицинских данных. В отличие от технологий на базе RDMA, этот протокол работает поверх стандартной Ethernet-инфраструктуры, не требует специализированного оборудования и обеспечивает простоту масштабирования при снижении затрат. В то время как в России такие подходы применяются ограниченно, за рубежом NVMe/TCP уже рассматривается как один из новых стандартов в системах хранения, и Itpod активно внедряет его в свои решения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какая CRM подойдет вашей компании? Тест

Власти требуют сделать банкоматы более российскими. Должно быть больше отечественных компонентов внутри

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

Российские разработчики ПО требуют запретить Windows на ЕГЭ

Любовь Родионова, Arenadata: Мониторинг СУБД снижает производительность на 10% — мы это исправили

Для российских ТВ власти введут начисление баллов, отличников будут допускать к государственным закупкам

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще