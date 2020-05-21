«Рэйдикс» выпускает новый релиз с функциональностью All Flash СХД

Компания «Рэйдикс» выпускает на рынок пятое поколение продукта для построения высокопроизводительных гибридных систем хранения данных. Новый релиз RAIDIX 5.0.1 оптимизирован для работы с любыми типами нагрузок, объединяет уникальные технологии для работы с HDD и SSD и гарантирует высокую производительность СХД для обеспечения непрерывности рабочих процессов.

Для создания высокоскоростных All Flash СХД в RAIDIX 5.0.1 используется технология ERA Engine, которая была разработана в собственной исследовательской лаборатории «Рэйдикс». Внедрение ERA Engine позволяет RAIDIX в конфигурации с твердотельными накопителями достигать 5 млн операций ввода/вывода в секунду (IOps) для эффективной работы с высоконагруженными базами данных, финансовыми транзакциями и сервисами виртуализации рабочих мест (VDI).

ERA Engine максимально использует возможности flash-накопителей, что существенно повышает общую производительность СХД и позволяет значительно снизить стоимость операции (IOps/$) по сравнению с классическим программным RAID.

«RAIDIX 5.0.1 — самое большое обновление за последние 5 лет, в ходе которого мы полностью пересмотрели наш подход к data path. Мы хотим, чтобы наши партнеры могли создавать лучшие СХД на рынке, которые позволяют задействовать различные инструменты цифровизации бизнеса, в том числе — технологии глубинного и машинного обучения. RAIDIX 5.0.1 становится нашим первым шагом в разработке решений для частных и публичных облаков, построенных с использованием новейших технологий и архитектур хранения», — комментирует Сергей Платонов, заместитель генерального директора «Рэйдикс» по стратегии.

Скриншот системы RAIDIX 5.0.1

RAID-массивы в RAIDIX 5.0.1 стали более устойчивы к единичным отказам ввода-вывода благодаря обновленному механизму реконструкции RAIDIX, который теперь выполняется независимо по дискам и с более высокой скоростью. Исследования показывают, что ошибки latent sector error возникают во время работы СХД значительно чаще, чем отказы целых накопителей. RAIDIX 5.0.1 справляется с десятками таких ошибок, которые обычно ведут к потере массива. Механизм реконструкции особенно эффективен в работе СХД с большими объемами данных и значительным количеством накопителей, которые широко используются в компаниях отрасли Media & Entertainment, а также для организации масштабных систем видеонаблюдения, в исследовательских центрах и университетах.

В продукт была добавлена поддержка нового протокола iSER (iSCSI Extensions for RDMA), который применяется при эксплуатации баз данных, виртуальных сред, облачных сервисов и web-приложений. Протокол используется в качестве транспорта между системой и инициаторами, характеризуется высокой производительностью и низкой нагрузкой на процессор.

Отслеживание работы СХД на базе RAIDIX стало более простым благодаря поддержке мониторинга с использованием протокола SNMP v.2/v.3. Информация о параметрах системы и статусы работы поступают пользователю или администратору в режиме реального времени. Веб-интерфейс RAIDIX стал более удобным, а список поддерживаемого оборудования традиционно расширился.

В RAIDIX 5.0.1 реализованы дополнительные технологии для сохранности данных и обеспечения надежности их хранения — новые механизмы мониторинга дисков. Сканирование целостности по расписанию и мониторинг состояния накопителей (в том числе мониторинг износа SSD) выполняются в фоновом режиме, они крайне полезны для превентивного обнаружения ошибок в больших системах, где редки обращения к некоторым наборам данных, например, архивным копиям, хранилищам контента.

В RAIDIX 5.0.1 также представлены RAID 50, 60 и 70 — уровни RAID-массивов, которые обеспечивают лучшую производительность с меньшим временем задержки доступа к данным.

«Рэйдикс» предлагает выгодные условия для перехода на новую версию ПО.

Пользователи СХД под управлением RAIDIX с действующей технической поддержкой могут обновить версию ПО до RAIDIX 5.0.1, обратившись к авторизованным партнерам или к специалистам компании «Рэйдикс».

Пользователи RAIDIX версии 4.2.1 и старше могут возобновить истекшую техническую поддержку и обновить ПО до версии 5.0.1 на специальных условиях. При этом период, в течение которого техническая поддержка не оказывалась, не учитывается.

Специальное предложение на техническую поддержку также актуально для действующих СХД на базе RAIDIX версии ранее 4.2.1. Переход на RAIDIX 5.0.1 для таких СХД возможен путем приобретения новой лицензии по сниженной цене.

За более подробной информацией обращайтесь в компанию «Рэйдикс» или к авторизованным партнерам.

Компания «Рэйдикс» — ведущий российский разработчик программного обеспечения для управления высокопроизводительными системами хранения данных. ПО RAIDIX основано на собственных уникальных алгоритмах помехоустойчивого кодирования. СХД на базе ПО RAIDIX востребованы в сфере видеопроизводства, проектах видеонаблюдения, инфраструктурах суперкомпьютерных вычислений и других высокотехнологичных проектах. Внедрения проведены более чем в 30 странах, в том числе в Японии, США, Великобритании, Индии, Испании, Казахстане.

Программное обеспечение RAIDIX внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Реестр российского программного обеспечения) и рекомендовано для использования в государственных учреждениях в соответствии с требованиями программы импортозамещения.