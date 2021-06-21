DEPO Computers представила новые российские серверы и СХД на базе процессоров «Эльбрус-8СВ»

В рамках выставки «Связь-2021» компания DEPO Computers, российский разработчик и производитель вычислительной техники, представила линейку российских серверов и систем хранения данных на базе отечественных процессоров «Эльбрус-8СВ». Новые модели вычислительной техники разработаны совместно с АО НПО «БАУМ», российским производителем специального программного обеспечения, предназначенного для построения систем хранения данных корпоративного уровня.

Образцы программно-аппаратных комплексов, включая программно-определяемую СХД на базе двухпроцессорного сервера DEPO Storm 3450E3RU, классическую двухконтроллерную СХД DEPO Storage2024M4U класса Midrange и сервер хранения данных DEPO Storm 3450U2, были развернуты в рамках экспозиции стенда АО НПО «БАУМ».

Данные модели серверов и СХД являются компонентами ЭВМ DEPO, которая включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. ЭВМ DEPO производится на территории Российской Федерации. Программное обеспечение, разработанное НПО «БАУМ», включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Таким образом программно-аппаратные комплексы, которые демонстрировались на выставке «Связь-2021», представляют собой отечественные решения, соответствующие условиям действующих нормативно-правовых актов: постановлению Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 878, а также постановлениям Правительства № 2013 и № 2014 от 03 декабря 2020 г.

Универсальный двухпроцессорный сервер DEPO Storm 3450E3RU на процессорах «Эльбрус-8СВ» благодаря использованию программного обеспечения НПО «БАУМ» представляет собой программно-определяемую систему хранения данных корпоративного уровня. Программно-определяемые СХД обладают высокой гибкостью интеграции в информационную инфраструктуру компаний любого масштаба и позволяют провести настройку функционала СХД в точном соответствии с требованиями заказчика.

DEPO Storage 2024M4U также построена на платформе «Эльбрус-8СВ» и представляет собой классическую отказоустойчивую двухконтроллерную систему хранения данных. СХД может быть сконфигурирована для блочного, файлового или унифицированного доступа по протоколам iSCSI, FC, iSER, SMB, NFS v4, NFS over RDMA. Поддерживаются следующие наборы сервисов данных: моментальные снимки и клоны, компрессия, дедупликация, удаленная асинхронная репликация, интеграционные модули по управлению данными с СУБД Postgres.

«DEPO Computers представляет комплексное решение ЭВМ DEPO. В состав решения входит первая российская СХД, построенная на базе отечественной платформы «Эльбрус-8СВ» и полностью российском программном обеспечении, - комментирует Антон Сёмин, директор дивизиона продуктового маркетинга и системной интеграции DEPO Computers. – Это – уникальный продукт на российском рынке, включенный в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции в марте 2021 г. Для проведения тестирования нового российского решения заказчики могут обращаться в DEPO Computers».