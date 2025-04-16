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Сунгуров Андрей



16.04.2025 «Инферит» и Netlab заключили партнерское соглашение для расширения присутствия отечественных ИТ-решений на российском рынке 1
13.06.2017 IBS Interlab и Scorocode представили технологии для разработчиков на основе «Скала-Р» 1
20.02.2017 Mail.Ru Group, IBS и Mellanox создали решение для построения частного PaaS-облака с СУБД Tarantool 1
24.11.2016 IBS Interlab, AVEVA, Global и PTC помогут российскому судостроению с 3D-моделированием и автоматизацией 1
13.10.2016 IBS стал российским провайдером технологии FlashGrid 1
20.09.2016 IBS и «Полиматика Рус» объявили о начале партнерства в области программно-аппаратных аналитических платформ 1
31.08.2016 HP и IBS протестировали совместное VDI-решение для крупного и среднего бизнеса 1
25.08.2016 Interlab IBS представил линейку прикладных защищенных систем на платформе «Скала-Р» 1
28.04.2016 «Ред База Данных» протестирована на совместимость с вычислительной платформой «Скала-Р» 1
10.03.2016 Продукты БФТ протестировали на совместимость с конвергентной вычислительной платформой «Скала-Р» 1
09.02.2016 IBS и Mellanox договорились о сотрудничестве в области конвергентных инфраструктур 1
25.11.2015 Платформа IBS «Скала-Р» будет предлагаться с ПО «Ред Софт» 1
18.11.2015 Конвергентная платформа «Скала-Р» и СДУ «Приоритет» на базе платформы Docsvision протестированы на совместимость 1
21.10.2015 «Барс Груп» и IBS предложат совместные комплексные решения на базе платформы «Скала-Р» 1
26.02.2015 Совместное решение Acronis и НПО «РусБИТех» защитит информацию любого уровня секретности 1
17.12.2007 ИТ-компании Камчатки объявили войну контрафакту 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Сунгуров Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 13
Ред Софт - Red Soft 766 2
Oracle Corporation 6747 2
Nvidia - Mellanox Technologies 90 2
Softline - Polymatica - Полиматика 177 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 342 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 1
HP Inc. 5708 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1994 1
Acronis - Акронис 450 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1256 1
VK - Mail.ru Group 3475 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8834 1
БАРС Груп 550 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
Код Безопасности 640 1
Onsec - Wallarm - Валарм 37 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
МФИ Софт 123 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 1
Microsoft Corporation 24776 1
Системы документооборота 498 1
Netlab - Нетлаб 8 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 944 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4301 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2995 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6245 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11256 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11618 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30277 6
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1017 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16019 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25805 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12746 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13555 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3973 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9573 2
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 242 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2559 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7594 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2990 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3785 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 549 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5870 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3669 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1509 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4657 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1282 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 672 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 382 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 498 1
RDMA - Remote Direct Memory Access - Удалённый прямой доступ к памяти 40 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 174 1
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 342 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 44 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4089 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 316 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2734 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5853 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21048 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12773 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 19 3
Linux OS 10149 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1098 2
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 110 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 736 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1012 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Badoo - Социальная сеть 45 1
PTC Creo 41 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 111 1
Prof-IT Group - Scorocode - Облачная backend-платформа для приложений 5 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 72 1
Parallels VDI 11 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Zirvan - DoXLogic СЭД 13 1
Acronis Backup Advanced 15 1
Acronis AnyData Engine 15 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 167 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1307 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 39 1
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 78 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Мониторинг КПЭ 4 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Бюджетный контроль - АЦК-Бюджетный учет 4 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 44 1
Рустамов Рустам 426 2
Аникин Денис 33 1
Антонов Павел 12 1
Романченко Дмитрий 14 1
Курьянов Сергей 162 1
Зейтениди Наталья 26 1
Ахмерова Галина 10 1
Зискинд Леонид 6 1
Раевский Роман 15 1
Мирошниченко Александр 5 1
Исраелян Ара 8 1
Ляпин Владислав 2 1
Коротаев Кирилл 1 1
Калякин Денис 2 1
Липис Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 16
Европа Восточная 3109 2
Израиль 2746 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14212 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 955 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17684 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8871 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3304 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14815 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48813 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5539 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2968 1
Экономический эффект 1098 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8694 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2913 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4929 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10039 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2230 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 812 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1125 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2186 1
Reference - Референс 186 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4735 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 189 1
РИА Новости 935 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 180 1
РАН - Российская академия наук 1913 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 34 1
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