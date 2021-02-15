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«Депо компьютерс» представила новые серверы и СХД «ДЕПО» на базе процессоров «Эльбрус»

Интеграция Инфраструктура Электроника
, Текст: Владимир Бахур

«Депо компьютерс», системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности РФ, анонсировала новые серверы и системы хранения данных ДЕПО, построенные на отечественных процессорах «Эльбрус».

Российская компания «Депо компьютерс» – лидер в области импортозамещения в сфере информационно-коммуникационных технологий. Компания является одним из учредителей АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» и активно развивает производство широкого спектра отечественной вычислительной техники, включённой в «Единый реестр российской радиоэлектронной промышленности». В частности, компания ведёт разработку электронной компонентной базы для отечественной вычислительной техники, создаваемой в ходе выполнения НИОКР в рамках подпрограммы «Развитие производства вычислительной техники» государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

«Депо компьютерс» представила сервер DEPO Storm 2407U2, унифицированную одноконтроллерную систему хранения данных DEPO Storage 1412 (NAS) на базе ОС RAIDIX и отказоустойчивую двухконтроллерную СХД DEPO Storage 2024M4U на базе ОС БАУМ.

Однопроцессорный сервер DEPO Storm 2407U2 предназначен для выделенного размещения приложений и сервисов в инфраструктурах любого масштаба. Сервер в корпусе 2U поддерживает установку до 12 накопителей и оснащен интегрированным сетевым адаптером с двумя портами 1GbE и двумя портами 10 GbE.

Система хранения данных DEPO Storage 1412 благодаря возможностям отечественной ОС RADIX обладает высокой производительностью и надёжностью. Максимальная скорость работы системы обеспечивается за счёт использования параллельных вычислений и запатентованных математических алгоритмов. СХД оптимизирована для работы с базами данных и транзакционными приложениями – банковскими и финансовыми системами, системами электронной коммерции.

В системе хранения данных DEPO Storage 2024M4U два контроллера объединены в кластер по схеме «active-active», что обеспечивает высокий уровень доступности данных. Данная модель СХД может быть сконфигурирована для блочного, файлового или унифицированного доступа по протоколам iSCSI, FC, iSER, SMB, NFS v4, NFS over RDMA.

О новых моделях серверов и СХД «Депо компьютерс» на базе отечественных процессоров Эльбрус и о планах компании по разработке новых моделей российской вычислительной техники в своих докладах расскажут ведущие специалисты компании в рамках деловой программы конференции.

«Компания «Депо компьютерс» обладает глубокими компетенциями в разработке и производстве российской вычислительной техники и способствует обеспечению технологического суверенитета России в эпоху цифровой трансформации, - комментирует генеральный директор компании «Депо компьютерс» Дмитрий Черкасов. – Компания активно расширяет модельный ряд персональных устройств, серверов и систем хранения данных, построенных на базе отечественных процессоров».

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