Индексная книга CNews*
Спорт Спортивная сфера Спортивные мероприятия Sport
Публикаций - 2033, упоминаний - 2877
Спорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 34
|Чернышенко Дмитрий 320 17
|Мишустин Михаил 376 14
|Сергунина Наталья 223 8
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 5
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 5
|Рылов Дмитрий 45 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 4
|Климарев Михаил 47 3
|Бокова Людмила 80 3
|Младшев Анатолий 10 3
|Кузнецов Александр 85 3
|Кузьмин Сергей 33 2
|Назаров Алексей 69 2
|Клишас Андрей 45 2
|Акимов Максим 170 2
|Солодовников Денис 93 2
|Федун Андрей 0 2
|Вакуленко Андрей 10 2
|Багдасарян Дмитрий 23 2
|Кравцов Леонид 1 1
|Котцов Матвей 1 1
|Брызгалов Дмитрий 0 1
|Серегин Андрей 12 1
|Рущин Дмитрий 0 1
|Дутов Дмитрий 0 1
|Паржецкий Дмитрий 0 1
|Колобов Дмитрий 0 1
|Чижиков Эдуард 0 1
|Schubmehl Dave - Шабмель Дэйв 1 1
|Савин Евгений 1 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|Копейка Ольга 2 1
|Bin Salman Alsaud Mohammed - бен Салман Мухаммед 1 1
|Hunt Troy - Хант Трой 5 1
|Панков Александр 67 1
|Гусев Александр 28 1
|Силкина Елена 11 1
|Анохова Елена 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 33
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 17
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 16
|Forbes - Форбс 591 14
|РИА Новости 766 8
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 6
|FT - Financial Times 1118 5
|Discovery Science 0 4
|РБК ТВ - телеканал 59 3
|Discovery Networks 0 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
|The Register 1286 1
|Из рук в руки - irr.ru 41 1
|Ananova 249 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189223, в очереди разбора - 948877.
Создано именных указателей - 85703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189223, в очереди разбора - 948877.
Создано именных указателей - 85703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru