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Спорт Спортивная сфера Спортивные мероприятия Sport

Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport


01.02.2021 Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» начнет работать в 2021 году
28.09.2020 В Ульяновске прошла первая «цифровая прокачка» отрасли физической культуры и спорта
13.02.2020 Canyon представила спортивные смарт-часы Oregano
11.02.2020 За «диджитализацию» Сбербанка будет отвечать экс-зампред Правительства по вопросам культуры и спорта
14.10.2019 СК «Лужники» использовал сеть 5G «Билайн» для распределения потоков болельщиков
23.09.2019 Huawei представила новый фитнес-браслет Band 4e. Цена
13.09.2019 Билайн запустил пилотную зону 5G в Лужниках с применением инновационного технологического решения Huawei
14.12.2018 Обзор современной линейки спортивных наушников JBL
25.07.2018 «Триколор ТВ» в партнерстве с «Медиа альянсом» запускают трансляцию спортивного канала Eurosport 4К
19.07.2018 В Москве обсудили развитие киберспорта в рамках круглого стола «Киберспорт на стадионе. Новые спортивные форматы»
27.06.2018 «Ростелеком» включил «умное» освещение на спортивных аренах столицы Югры
25.05.2018 ФК «Зенит» и SAP CIS подготовят специалистов для индустрии спортивного маркетинга
14.03.2018 МГТС обеспечит бизнес спортивными HD-каналами к Чемпионату мира по футболу
15.12.2016 «Крок» открыл новое направление в СПОРТе — лабораторию SDN-решений
12.10.2015 В мобильной «Рамблер.Кассе» теперь можно купить билеты на спортивные мероприятия
04.09.2014 «Акадо Телеком» начинает трансляцию двух новых спортивных каналов
21.06.2013 «1С-Рарус» автоматизировал деятельность фонда «Спорт»
01.11.2010 Mail.Ru запустила собственное издание о спорте
21.08.2009 Хоккеисты «Ак Барс» внедрили Axapta
29.11.2007 Телеканал «Спорт» начинает интернет-вещание на базе Microsoft Silverlight
05.10.2006 Nokia 5500 - самый "экстремальный" телефон из Финляндии
20.06.2003 Пришествие "Спорта" не состоялось
19.06.2003 Телеканал "Спорт" начинает вещание в Москве на шестой кнопке
06.06.2003 Российский "Спорт" - к старту готов
21.05.2003 Федеральный спортивный телеканал "Спорт" выйдет в эфир 12 июня

Публикаций - 2033, упоминаний - 2877

Спорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 187
Apple Inc 10683 162
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 153
Microsoft Corporation 22497 113
Yandex - Яндекс 5015 105
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 104
Huawei 3222 98
LG Electronics 3372 94
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 89
Элемент ГК - Elementec 1523 61
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 57
Xiaomi 1095 52
Amazon Inc - Amazon.com 2650 48
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 43
Nvidia Corp 3118 36
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 33
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 33
Крок - Croc 1616 30
IBM - International Business Machines Corp 8941 30
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 29
Intel Corporation 11262 29
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 25
Meta Platforms - Facebook 4267 25
VK - Mail.ru Group 3057 25
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 24
SAP SE 4595 21
Telegram Group 805 18
Softline - Софтлайн 1870 17
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 16
Lenovo Group 2077 15
Samsung - Harman - JBL 167 15
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 12
Cisco Systems 4720 12
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 11
Konica Minolta 356 11
Барс груп 499 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 84
Лента - Сеть розничной торговли 912 45
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 39
РЖД - Российские железные дороги 1458 24
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 23
Газпром ПАО 1008 17
Почта России ПАО 1853 16
Альфа-Банк 1476 16
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 22 15
Самолёт ГК 216 12
Wildberries - Вайлдберриз 185 11
Связной ГК 1190 9
Avito - Авито 237 8
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 8
LEGO 202 8
ПСБ - Промсвязьбанк 682 6
Sony Pictures Entertainment 135 6
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 4
Hyundai Motor 316 4
Открытие ФК - Росгосстрах 266 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 3
Ренессанс Страхование 83 3
Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 28 3
IKEA - ИКЕА 124 3
Роснефть НК 434 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 3
X5 Group 709 3
Техносила - СервисТрейд 239 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 2
Crocus Group - Крокус Групп 12 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 2
Societe Generale Group 68 2
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 50 2
Мегаполис ТК 152 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 250
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 88
Президент Российской Федерации 3770 77
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 50
Правительство РФ 8292 43
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 43
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 41
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 34
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 15
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 14
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 12
Администрация Президента РФ 904 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 8
Совет при президенте Российской Федерации 55 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 7
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 6
Счётная палата РФ 628 6
Таможня - Таможенная служба 421 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 5
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
Верховный суд Российской Федерации 709 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 4
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 5
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
Демократическая политическая партия США 91 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 0 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 250
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 238
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 194
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 174
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 170
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 169
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 167
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 164
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 163
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 161
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 159
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 153
Мобильное приложение - Mobile app 4966 153
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 140
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 138
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 136
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 132
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 117
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 117
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 116
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 111
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 107
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 107
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 106
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 104
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 104
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 103
Website - Вебсайт 9736 86
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 85
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 83
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 79
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 79
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 79
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 77
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 69
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 68
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 66
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 65
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 64
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 62
Google Android 11959 269
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 143
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 89
Microsoft Windows 2000 2856 62
Apple iOS 6422 61
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 46
Linux OS 7669 36
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 30
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 24
Microsoft Office 3247 20
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 19
Apple macOS 1457 17
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 16
Samsung Galaxy Watch Active - Умные часы 40 15
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 13
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 13
Microsoft Windows 2104 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 11
Oracle Java - язык программирования 2554 11
Nokia Symbian OS 1388 11
Google Gmail 802 9
1С:Бухгалтерия 647 9
Huawei Watch GT - Умные часы 57 9
Python - высокоуровневый язык программирования 486 9
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 193 9
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 9
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 8
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 8
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 67 8
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 8
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 8
Superjob 217 8
Huawei Mate - серия смартфонов 250 8
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 7
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 7
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 7
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 7
Microsoft Windows 7 1780 7
Hisense - серия телевизоров 7 7
Путин Владимир 2542 34
Чернышенко Дмитрий 320 17
Мишустин Михаил 376 14
Сергунина Наталья 223 8
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 5
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 5
Рылов Дмитрий 45 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 4
Климарев Михаил 47 3
Бокова Людмила 80 3
Младшев Анатолий 10 3
Кузнецов Александр 85 3
Кузьмин Сергей 33 2
Назаров Алексей 69 2
Клишас Андрей 45 2
Акимов Максим 170 2
Солодовников Денис 93 2
Федун Андрей 0 2
Вакуленко Андрей 10 2
Багдасарян Дмитрий 23 2
Кравцов Леонид 1 1
Котцов Матвей 1 1
Брызгалов Дмитрий 0 1
Серегин Андрей 12 1
Рущин Дмитрий 0 1
Дутов Дмитрий 0 1
Паржецкий Дмитрий 0 1
Колобов Дмитрий 0 1
Чижиков Эдуард 0 1
Schubmehl Dave - Шабмель Дэйв 1 1
Савин Евгений 1 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Копейка Ольга 2 1
Bin Salman Alsaud Mohammed - бен Салман Мухаммед 1 1
Hunt Troy - Хант Трой 5 1
Панков Александр 67 1
Гусев Александр 28 1
Силкина Елена 11 1
Анохова Елена 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 562
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 474
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 196
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 138
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 113
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 105
Япония 10069 102
Россия - ПФО - Казань 2085 89
Беларусь - Белоруссия 3525 70
Казахстан - Республика 4467 66
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 62
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 60
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 55
Россия - СФО - Новосибирск 3269 52
Земля - планета Солнечной системы 7427 52
Азия - Азиатский регион 3803 48
Австралия - Австралийский Союз 2791 44
Бразилия - Федеративная Республика 1945 43
Россия - Сибирь 1579 42
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 39
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 34
Германия - Федеративная Республика 8903 30
Швеция - Королевство 2072 28
Нидерланды 2197 26
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 24
Африка - Африканский регион 2928 19
Россия - СФО - Омская область 517 19
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 19
Австрия - Австрийская Республика 1020 18
Европа Восточная 2927 18
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 18
Америка 2011 18
Россия - ЦФО - Тульская область 965 17
Армения - Республика 1112 17
Китай - Тайвань 2115 17
Солнечная система - Solar system 2236 16
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 15
Чехия - Чешская Республика 1053 14
Германия - Берлин 635 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 361
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 267
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 147
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 111
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 99
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 76
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 61
Эргономика 840 57
Юриспруденция 1629 52
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 40
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 36
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 35
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 32
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 27
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 25
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 24
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 22
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 20
Индустрия красоты - Салоны красоты 103 17
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 16
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 16
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 16
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 15
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 15
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 15
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 14
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 13
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 11
Физика - область естествознания 889 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 10
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 9
Cashback - кэшбэк - кешбек 199 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 8
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 0 8
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 24 7
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 7
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 33
Thomson Reuters - Рейтер 5731 17
Коммерсантъ - Издательский дом 888 16
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РИА Новости 766 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 6
FT - Financial Times 1118 5
Discovery Science 0 4
РБК ТВ - телеканал 59 3
Discovery Networks 0 3
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
The Register 1286 1
Из рук в руки - irr.ru 41 1
Ananova 249 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 8
Juniper Research 468 6
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 4
Data Insight - Исследовательское агентство 86 3
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
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CNews Инновация года - награда 41 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 2
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 0 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 14 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 1
SAS Academy 4 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 198
Новый год - Новогодние каникулы 0 25
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 9
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 19 5
Red Bull Air Race 1 1
Gartner Symposium ITxpo 0 1
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