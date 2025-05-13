«МегаФон»: в майские выходные жители и гости Саратовской области выбрали активный отдых

В праздничные дни Национальный парк «Хвалынский» стал центром притяжения для любителей спорта и здорового образа жизни. В майские выходные здесь проходило сразу два крупных спортивных события — забег «Меловые сосны» и веломногодневка «МГР». По данным аналитиков «МегаФона», количество абонентов оператора, посетивших парк в это время, выросло на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Среди спортсменов и болельщиков значительную часть составили гости из других областей и республик. Помимо участников из Поволжья, в майские праздники на территории парка собрались путешественники из порядка 25 отдаленных регионов. Наибольшим составом приехали москвичи, а также туристы из Челябинской и Свердловской областей. Самое длинное расстояние преодолели спортсмены из Республики Коми и Хабаровского края.

«Проведение таких мероприятий имеет огромное значение для развития нашей территории. Они способствуют популяризации активного образа жизни среди населения, вдохновляя людей на занятия спортом, что, безусловно, влечет за собой укрепление спортивных традиций в нашем районе. Такие крупные события повышают туристическую привлекательность Хвалынского района и дают возможность продемонстрировать нашу природу, культуру и гостеприимство. Уверен, что они на долго станут доброй традицией и будут дарить нам незабываемые эмоции и новые достижения», — сказал Максим Кузнецов, глава Хвалынского муниципального района Саратовской области.

«За год интернет трафик первых недель мая на Хвалынском курорте увеличился на 62% — даже более впечатляюще, чем число гостей. И это неудивительно, сегодня спорт и технологии тесно связаны. Интеграция цифровых решений повышает эффективность тренировок и делает занятия увлекательнее для широкой аудитории. Мы заранее готовим сеть, чтобы участники получали доступ к передовым инструментам для достижения лучших результатов», — отметил Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

Еще в марте 2025 г. инженеры модернизировали телеком-инфраструктуру на территории парка. Технические специалисты провели рефарминг частот, переведя часть диапазона 2100 МГц в стандарт LTE (4G). Обновление позволило расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость передачи данных до 30% на горнолыжных трассах, в гостиничном комплексе, кафе, «Хвалынских термах» и других площадках.

Аналогичным образом оператор подготовил базовые станции к летнему сезону в других населенных пунктах области, среди которых: села Сулак, Генеральское, Чардым, Тарханы и рабочий поселок Степное.