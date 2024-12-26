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Россия СКФО Дагестан Республика Чиркейское водохранилище Сулак река



26.12.2024 МТС усилила покрытие LTE еще в 23 селах Дагестана 1
21.11.2024 МТС ускорила интернет на берегах реки Сулак в селе Миатли 1
11.09.2024 МТС расширила сеть LTE в абрикосовой столице Дагестана 1
30.05.2024 МТС расширила сеть LTE на побережье Каспия к летнему сезону 1
22.04.2024 МТС обеспечила связью и интернетом Чиркейское водохранилище к новому туристическому сезону 2
29.01.2024 Российским геодезистам представили новое программное обеспечение 1
29.08.2023 Автомобильный гид от МТС будет сопровождать туристов в Дагестане 2
14.11.2022 МТС обеспечила связью туристический маршрут в Сулакском каньоне 1
13.02.2020 «Телесвязь» завершила внедрение системы радиосвязи на Чиркейской ГЭС 1
12.05.2016 «МегаФон» включил высокоскоростной интернет ещё в 13 сёлах Дагестана 1
30.05.2011 МТС ввела в эксплуатацию магистральную сеть протяженностью 800 км между Дагестаном и соседними регионами 1
26.07.2010 Преступников интересуют высотные плотины ГЭС 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 8
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 2
МегаФон 8805 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
ТелеСвязь 20 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 1
МТС Юг макрорегион 3 1
РусГидро Дагестанский филиал - Сулакский каскад ГЭС - Чиркейская ГЭС - Миатлинская ГЭС - Чирюртская ГЭС - Гельбахская ГЭС - Бавтугайская ГЭС 6 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 111 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 353 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 288 1
PTT - Push-to-talk 108 1
ОРУ - Открытое распределительное устройство 2 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 550 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
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МТС Big Data 265 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - ПРОГЕО - ПроГеоСеть - геодезический комплекс 1 1
Изиева Карем 22 7
Ярахмедов Руслан 15 1
Ласкавый Сергей 20 1
Редькин Владимир 1 1
Разумовский Алексей 4 1
Магомедов Тимур 1 1
Гаджидадаев Мухтар 1 1
Куренщиков Алексей 1 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 12
Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Казбековский район - Сулакский каньон 10 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 44 4
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 89 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хасавюрт 23 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Казбековский район - Дылым 9 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизилюрт 16 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Бабаюрт 7 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Унцукульский район - Унцукуль 5 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
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