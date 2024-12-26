Россия СКФО Дагестан Республика Чиркейское водохранилище Сулак река
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
|Изиева Карем 22 7
|Ярахмедов Руслан 15 1
|Ласкавый Сергей 20 1
|Редькин Владимир 1 1
|Разумовский Алексей 4 1
|Магомедов Тимур 1 1
|Гаджидадаев Мухтар 1 1
|Куренщиков Алексей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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