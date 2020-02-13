«Телесвязь» завершила внедрение системы радиосвязи на Чиркейской ГЭС

«Телесвязь» успешно реализовала проект по созданию системы радиосвязи на Чиркейской ГЭС, включая создание технологической сети радиосвязи стандарта DECT.

Чиркейская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Сулак у посёлка Дубки, в Казбековском районе Дагестана. Самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе. Имеет вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину. Входит в Сулакский каскад ГЭС, являясь его верхней, регулирующей весь каскад ступенью. Чиркейская ГЭС входит в состав Дагестанского филиала «Русгидро». Ввод в эксплуатацю первого агрегата состоялся в 1974 году.

На Чиркейской ГЭС отсутствовала система радиосвязи. Бетонные стены технологических помещений и перекрытия препятствовали работе радиостанций внутри помещений, что создавало трудности в работе эксплуатационного и ремонтного персонала ГЭС.

Основной целью проекта было создание системы беспроводной связи в производственных помещениях и на технологических площадках Чиркейской ГЭС. Система радиосвязи должна была охватить производственные, административные и вспомогательные помещения станции, ОРУ (Открытое распределительное устройство), прилегающие территории и повысить доступность персонала оперативной службы, администрации, службы безопасности, ремонтных бригад с требуемым качеством и надёжностью, предъявляемыми к беспроводной связи.

Для создания системы радиосвязи были выбраны решения компании Unify Communications, показавшие максимальное соответствие потребностям заказчика и отвечающие задачам дальнейшего роста и развития организации. Исполнителем проекта была выбрана компания «Телесвязь», один из ведущих партнеров Unify в России.

Для обеспечения внутристанционной голосовой связью используется система OpenScape 4000. Оперативно-диспетчерская связь начальника смены станции (далее – НСС) с оперативными и производственными службами Чиркейской ГЭС осуществляется с помощью коммутатора организованного на базе OpenScape 4000 посредством IP выноса.

OpenScape 4000 - это инновационная, современная IP система реального времени, сочетающая преимущества IP связи и функции систем связи с канальной коммутацией, обеспечивающая более высокий уровень надежности по сравнению с решениями, построенными исключительно на базе технологии TDM. Создание беспроводного сегмента телефонной сети потребовало установки 39 базовых станций стандарта DECT. В результате, организованное покрытие обеспечило надежную связь на всей территории Чиркейской ГЭС.

В процессе реализации проекта команда специалистов компании «Телесвязь» осуществила подготовку персонала заказчика. Ответственные сотрудники технической службы были полностью ознакомлены с особенностями конфигурирования и обслуживания системы. В процессе реализации проекта специалисты компании «Телесвязь» учли пожелания Заказчика и оказали содействие сотрудникам организации в настройке необходимых правил обработки вызовов, включая переадресацию, запреты звонков и правила объединения сотрудников в группы.

Дальнейшая эксплуатация, сопровождение и модернизация оборудования производится при поддержке со стороны компании «Телесвязь».

Организация единой инфраструктуры связи на современной телекоммуникационной платформе позволила обеспечить оперативную работу сотрудников ГЭС, расширить возможности телекоммуникационной сети одновременно со снижением затрат.

Все специалисты имеют персональный короткий номер, что позволяет им в своей работе более эффективно взаимодействовать внутри организации, а также обеспечивает существенную экономию средств и времени. Современная УАТС OpenScape 4000 позволяет организации использовать IP-телефонию для любых междугородних и международных вызовов для дальнейшего сокращения расходов.

Результатом выполнения проекта построения сети радиосвязи стандарта DECT стало полнодуплексная голосовая связь надлежащего качества; единый план нумерации и поддержка основных функциональных возможностей с УПАТС Чиркейской ГЭС (в т. ч. установление соединения в обе стороны, передача вызова, переадресация, выход на внешние каналы связи); гибкая конфигурация связей и приоритетов абонентов; быстрая установка стационарных микросотовых телефонов для обеспечения технологической связью ремонтно-восстановительных бригад; проведение конференцсвязи НСС с оперативным персоналом выборочно или в целом для управления в нештатных ситуациях с возможностью реализации технологии Push-to-tаlk (PTT) и записью переговоров; проведения конференцсвязи начальником караула с сотрудниками ВОХР как выборочно, так и со всем составом для управления действиями в нештатных ситуациях; взаимодействие оперативной службы, службы безопасности, службы пожарной охраны по линии ГО и ЧС.