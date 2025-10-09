Элемент ГК - НИИМА Прогресс - ПРОГЕО - ПроГеоСеть - ПроГеоМобайл - геодезический комплекс

Получите все материалы CNews по ключевому слову
«ПроГеоМобайл» – это полевое программное обеспечение, которое помогает проводить настройки и управлять спутниковыми приемниками для определения географических координат местоположения (ГНСС-приемником, в первую очередь ПРО-ГЕО) и проведения геодезических работ. Программа позволяет настраивать приемник в полевых условиях и выполнять простые съемочные и разбивочные работы. «ПроГеоМобайл» интегрируется с сервисом ПроГеоСеть, который является частью системы ПРО-ГЕО, таким образом данные собираются со спутниковых систем, загружаются в базу облачного пространства и на их основе ведется контроль положения базовых станций, биллинг подключений.
|09.10.2025
|Решение «ПроГеоМобайл» от НИИМА «Прогресс» внесено в реестр отечественного ПО 1
|29.01.2024
|Российским геодезистам представили новое программное обеспечение 2
