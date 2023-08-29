Автомобильный гид от МТС будет сопровождать туристов в Дагестане

ПАО «МТС», цифровая экосистема сообщает о запуске большого автомобильного аудиогида по туристическим местам Дагестана. Он состоит из двух частей: «По Северу Дагестана: вдоль Сулака к Гамсутлю» и «По Югу Дагестана: Каспий, Дербент, Куруш». Маршруты охватывают все основные достопримечательности республики и рассчитаны на несколько дней поездки. В пути туристов ждут интересные истории о республике и советы по путешествию. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обе ветки аудиогида берут свое начало в Махачкале и сопровождают туристов на всем пути. При этом начинать экскурсию можно и в любой другой точке маршрута – каждый рассказ о достопримечательности написан как самостоятельная история.

Аудиогид «По Северу Дагестана: вдоль Сулака к Гамсутлю» поможет найти такие природные достопримечательности как бархан Сарыкум, озеро Мочох, Карадахская теснина, Салтинский водопад, Сулакский каньон, каскад дагестанских ГЭС на реке Сулак. Подскажет, где поесть и остановиться на ночевку по пути к горным аулам Гимры, Унцукуль, Аракани, Кудутль, Чалда, Цада, Чох, Гуниб, Гамсутль, Согратль и др.

Аудиогид «По Югу Дагестана: Каспий, Дербент, Куруш» проведет туриста вдоль побережья Каспия, расскажет, где лучшие пляжи, пригласит в Дербент, затем поможет добраться до Самурского леса и уведет высоко в горы к аулу Куруш и окружающим его горам.

Кроме этого автомобильный тревел-гид расскажет о культуре, истории народов Дагестана, их нравах и обычаях. Например, познакомит с унцукульскими мастерами, центрами ковроткачества в разных селениях, с мастерами-оружейниками в ауле Кубачи, подскажет интересные музеи и места, где обязательно нужно попробовать урбеч, абрикосовую кашу и местные фрукты, и другие дагестанские блюда.

Автомобильный аудиогид создан при поддержке правительства и министерства туризма республики Дагестан, тревел-гидов, фотографов, работников культуры региона. Фотографии для визуализации маршрута подготовил фотограф и тревел-гид по Дагестану Мухтар Гаджидадаев. Озвучил экскурсию – директор республиканского русского драматического театра им. М. Горького Тимур Магомедов.

«При составлении маршрута аудиогида мы с экспертами ориентировались на данные BigData МТС. Наши аналитики говорят, что в основном туристы прибывают в Махачкалу и отсюда начинают свое путешествие по Дагестану на арендованном авто или на машине с гидом. Самым популярным направлением в республике является Дербент. Здесь по нашим данным в этом году побывало 70% туристов. 43% побывали на Сулакском каньоне, 22% доехали до Карадахской теснины, 21% посетили Гуниб. Мы очень тщательно прорабатывали маршрут как раз вдоль этих популярных точек, чтобы турист по пути к достопримечательностям узнал Дагестан, его историю и культуру, а также кроме самых популярных локаций открыл для себя и другие, не менее интересные.», – сказала директор МТС в республике Дагестан Карема Изиева.

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«Туристический поток в республику формируется не только из туристов, прибегающих к помощи туроператоров при планировании отпуска, но и из гостей республики, которые самостоятельно организуют свой отдых, в том числе путешествуя на автомобиле. Создание такого масштабного автомобильного аудиогида поспособствует повышению привлекательности республики для туристов, предпочитающих путешествовать, не обращаясь к услугам профессиональных экскурсоводов. Считаю, что аудиогид МТС поможет туристам сориентироваться в республике, выбрать достопримечательности для посещения, получить подробную и достоверную информацию о культуре, обычаях и истории Дагестана», – отметил министр по туризму и НХП РД Эмин Мерданов.

Аудиогидами бесплатно могут воспользоваться абоненты всех операторов сотовой связи на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии нужно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play и найти аудиогиды «По Северу Дагестана: вдоль Сулака к Гамсутлю» или «По Югу Дагестана: Каспий, Дербент, Куруш» в разделе «онлайн». Для удобства экскурсию можно заранее полностью загрузить на смартфон.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.