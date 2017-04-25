Линник Иван

ТТК предоставил услуги дальней связи Оборонэнергосбыту в Биробиджане 1

ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края 1

ТТК снизил стоимость кабельного телевидения для ветеранов в Хабаровске 1

ТТК расширил сотрудничество со Сбербанком в Хабаровске 1

ТТК продлил контракт по предоставлению доступа в интернет с Государственной фельдъегерской службой РФ 1

ТТК подключил к сети широкополосного доступа в интернет еще один район Хабаровска 1

ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края 1

ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи Росстандарту 1

ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока 1

ТТК запустил кабельное телевидение в 59 домах Хабаровска 1

ТТК предоставил услуги связи городской больнице в Хабаровске 1

ТТК подключил к интернету новые многоквартирные дома в Хабаровске 1

ТТК увеличил технический охват сети кабельного телевидения в Хабаровске 1

ТТК предоставил услуги связи Центру восстановительной медицины и реабилитации в Хабаровске 1

ТТК увеличил технический охват сети кабельного телевидения в Хабаровске 1

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Хабаровске 1

ТТК предоставил услуги связи Детской краевой клинической больнице Хабаровского края 1

ТТК увеличил технический охват сети кабельного телевидения в Хабаровске 1

ТТК выиграл открытый аукцион УФСБ России по Хабаровскому краю 1

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Хабаровске 1

ТТК расширил сотрудничество с оператором систем электронного правительства Хабаровского края 1

ТТК выиграл 30 государственных тендеров на Дальнем Востоке 1

ТТК увеличил охват сети в Хабаровске 1

ТТК предоставил услуги связи Управлению Роскомнадзора по ДФО 1

ТТК увеличил охват сети ШПД в Биробиджане 1

ТТК увеличил технический охват сети кабельного телевидения в Хабаровске 1