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Линник Иван


25.04.2017 ТТК подключил Wi-Fi для клиентов Сбербанка на Сахалине и Курилах 1
17.12.2015 ТТК продлил контракт со «Связьтранснефтью» на Дальнем Востоке 1
10.12.2015 ТТК подключил новые дома к кабельному телевидению в Комсомольске-на-Амуре 1
16.11.2015 ТТК предоставил услуги дальней связи Оборонэнергосбыту в Биробиджане 1
11.11.2015 ТТК продлил сотрудничество с дочерней компанией «Газпрома» в Хабаровске 1
02.11.2015 ТТК запустил кабельное телевидение еще в 148 домах Комсомольска-на-Амуре 1
23.10.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края 1
25.09.2015 ТТК расширил сотрудничество с компанией «Невада Опт» 1
14.09.2015 ТТК снизил стоимость кабельного телевидения для ветеранов в Хабаровске 1
14.08.2015 ТТК расширил сотрудничество со Сбербанком в Хабаровске 1
29.07.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению доступа в интернет с Государственной фельдъегерской службой РФ 1
23.07.2015 ТТК подключил к сети широкополосного доступа в интернет еще один район Хабаровска 1
20.07.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края 1
29.06.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи Росстандарту 1
28.05.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока 1
21.05.2015 ТТК предоставил доступ в интернет «дочке» «Газпрома» в Хабаровске 1
12.05.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в 59 домах Хабаровска 1
30.04.2015 ТТК предоставил услуги связи городской больнице в Хабаровске 1
17.04.2015 ТТК подключил к интернету новые многоквартирные дома в Хабаровске 1
06.04.2015 В ТТК назначен руководитель блока «Доступ» на Дальнем Востоке 1
12.03.2015 ТТК увеличил технический охват сети кабельного телевидения в Хабаровске 1
05.03.2015 ТТК предоставил услуги связи Центру восстановительной медицины и реабилитации в Хабаровске 1
11.02.2015 ТТК увеличил технический охват сети кабельного телевидения в Хабаровске 1
09.02.2015 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Хабаровске до 167 тыс. домохозяйств 1
27.01.2015 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Хабаровске 1
21.01.2015 ТТК предоставил цифровой канал связи «Банку Москвы» 1
12.01.2015 ТТК предоставил услуги связи Детской краевой клинической больнице Хабаровского края 1
23.12.2014 ТТК увеличил технический охват сети кабельного телевидения в Хабаровске 1
12.12.2014 ТТК выиграл открытый аукцион УФСБ России по Хабаровскому краю 1
17.11.2014 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Хабаровске 1
15.10.2014 ТТК расширил сотрудничество с оператором систем электронного правительства Хабаровского края 1
24.09.2014 ТТК увеличил охват сети ШПД в Комсомольске-на-Амуре 1
25.07.2014 ТТК выиграл 30 государственных тендеров на Дальнем Востоке 1
21.07.2014 ТТК увеличил охват сети в Хабаровске 1
19.06.2014 ТТК предоставил услуги связи Управлению Роскомнадзора по ДФО 1
16.05.2014 ТТК организовал бесплатный Wi-Fi в доме ветеранов в Хабаровске 1
08.04.2014 ТТК предоставил услуги связи администрации Комсомольска-на-Амуре 1
01.04.2014 ТТК увеличил охват сети ШПД в Биробиджане 1
26.03.2014 ТТК увеличил технический охват сети кабельного телевидения в Хабаровске 1
05.12.2013 ТТК расширяет технический охват сети ШПД в Биробиджане 1

Публикаций - 55, упоминаний - 58

Линник Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 55
ТТК Сахалин 4 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ Банк Москвы 372 1
Сбербанк Дальневосточный банк 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 35
Россия - Хабаровск 624 20
Россия - Российская федерация - РФ 57617 8
Россия - Хабаровский край 419 4
Россия - Комсомольск-на-Амуре 56 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
Россия - Саратовская область 346 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Россия - Сахалинская область - Александровск-Сахалинский 8 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Украина - Полтава 13 1
Россия - Костромская область 230 1
Россия - Архангельская область 344 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - Вологодская область 317 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 1
Великая Отечественная война 123 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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