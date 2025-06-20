Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177084
ИКТ 13784
Организации 10724
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3467
Системы 25804
Персоны 75889
География 2875
Статьи 1529
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Россия ДФО Хабаровский край Лазовский район Район имени Лазо Переяславка

Россия - ДФО - Хабаровский край - Лазовский район - Район имени Лазо - Переяславка

УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 К летнему сезону МТС расширила LTE-сеть на острове Попова 1
19.12.2024 Малые села на связи: «МегаФон» запустил LTE в Гродеково и Прудках 1
14.11.2024 Интернет-трафик вырос на 67% по трассе «Уссури» в Хабаровском крае 1
08.11.2024 МТС первой из операторов обеспечила связью четвертого поколения остров Попова 1
17.05.2024 В двух селах Хабаровского края «разогнался» 4G «МегаФона» 2
11.04.2024 МТС подключила к интернету 59 социально значимых объектов Хабаровского края 1
26.12.2023 В национальное удэгейское село Гвасюги пришел высокоскоростной 4G интернет «МегаФона» 2
15.11.2023 «Мегафон» разогнал интернет в заповедном краю Приморья 3
06.04.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G в Хабаровском крае 1
29.07.2022 Высокие скорости мобильного интернета получили жители 10 районов Хабаровского края 1
16.08.2021 «Билайн» и Хабаровский край договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики 1
31.08.2017 «Мегафон» расширил сеть LTE в южных районах Хабаровского края 3
17.08.2016 Tele2 расширила 3G-сеть в Приморье 1
20.01.2016 «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в 17 населенных пунктах Хабаровского края 1
20.07.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края 1
16.03.2015 «Акцент» оснастил комплексной инфраструктурой МФЦ Приморского края 1
12.12.2014 МТС за два года инвестировала 1,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры Хабаровского края 1
15.10.2014 ТТК расширил сотрудничество с оператором систем электронного правительства Хабаровского края 1
25.02.2014 МТС расширила покрытие сети LTE в Хабаровском крае 1
04.12.2013 МТС запустила LTE в Хабаровском крае 1
18.03.2013 До 2015 г. в Хабаровском крае появятся 25 филиалов МФЦ по оказанию госуслуг 1
21.02.2013 МТС увеличила среднюю скорость мобильного интернета в Хабаровском крае в 3 раза 1
11.03.2004 "Дальсвязь" завершает реконструкцию сети в Хабаровске и продает долю в "ДВСС-900" 1

Публикаций - 23, упоминаний - 29

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9346 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13324 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1473 1
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Цифровые Привычки 36 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2978 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8942 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 2
Роснефть - РН-Комсомольский НПЗ -Комсомольский нефтеперерабатывающий завод 2 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 49 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3240 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8696 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8192 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16468 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3713 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21217 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9478 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28340 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24977 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12958 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6556 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1126 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2985 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14127 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3828 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7531 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4012 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13892 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16304 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24791 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4743 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7622 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7854 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3144 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1797 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2973 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3828 2
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 240 2
HSDPA Dual Carrier 84 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8421 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1721 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6946 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1525 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1400 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4199 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10951 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12628 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 377 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12434 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1468 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 313 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5481 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
МТС Планшет 21 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 83 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 94 1
Оловянников Дмитрий 52 5
Линник Иван 55 2
Киселев Николай 15 1
Мурзин Евгений 3 1
Пронина Антонина 4 1
Трофимчук Денис 45 1
Скрыльников Алексей 2 1
Шпорт Вячеслав 6 1
Экшенгер Наталья 25 1
Исмаилов Рашид 60 1
Сысоева Евгения 87 1
Гусев Алексей 19 1
Брыков Александр 3 1
Вознесенский Александр 3 1
Устинова Ольга 8 1
Дегтярев Михаил 10 1
Уваров Павел 3 1
Матвиенко Роман 32 1
Демин Евгений 12 1
Осипенко Полина 2 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 911 18
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1184 14
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 205 13
Россия - ДФО - Хабаровский край - Бикинский район - Бикин 27 10
Россия - РФ - Российская федерация 149964 7
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ванинский район - Ванино 36 6
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1235 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5261 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2759 4
Россия - ДФО - Амурская область 782 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Николаевск-на-Амуре 12 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ульчский район - Богородское - Де-Кастри 20 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Охотский район - Охотск 10 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Амурск 22 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1631 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 611 2
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 126 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Князе-Волконское 9 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Тополево 6 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44378 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7773 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1750 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1004 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1453 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 521 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 597 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 612 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 848 1
Россия - СЗФО - Псковская область 651 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 150 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1595 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 80 1
Россия - Рощино 23 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Село имени Полины Осипенко - Сельское поселение 4 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 54 1
Россия - СФО - Новосибирск 4453 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1617 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1739 1
Земля - планета Солнечной системы 10479 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52915 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10234 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6607 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19361 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16786 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2796 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2124 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7438 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10237 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24907 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30400 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3063 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1492 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1753 1
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 92 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 706 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5900 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4091 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5051 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1781 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5692 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2702 1
Зоология - наука о животных 2710 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366903, в очереди разбора - 751210.
Создано именных указателей - 177084.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще