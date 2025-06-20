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Россия ДФО Хабаровский край Лазовский район Район имени Лазо Переяславка
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 2
|Роснефть - РН-Комсомольский НПЗ -Комсомольский нефтеперерабатывающий завод 2 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
|Оловянников Дмитрий 52 5
|Линник Иван 55 2
|Киселев Николай 15 1
|Мурзин Евгений 3 1
|Пронина Антонина 4 1
|Трофимчук Денис 45 1
|Скрыльников Алексей 2 1
|Шпорт Вячеслав 6 1
|Экшенгер Наталья 25 1
|Исмаилов Рашид 60 1
|Сысоева Евгения 87 1
|Гусев Алексей 19 1
|Брыков Александр 3 1
|Вознесенский Александр 3 1
|Устинова Ольга 8 1
|Дегтярев Михаил 10 1
|Уваров Павел 3 1
|Матвиенко Роман 32 1
|Демин Евгений 12 1
|Осипенко Полина 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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