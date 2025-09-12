Онлайн, с тренером или самостоятельно: как сегодня занимаются спортом россияне

Больше половины россиян занимаются спортом, чтобы повысить жизненный тонус и энергию. Женщины чаще стремятся к идеальной фигуре и похудению, а мужчины больше ориентированы на силу и выносливость. Такие данные приводит в своем исследовании цифровая спортивная платформа «Спортмастер». Результаты опроса компании позволили сформировать срез предпочтений аудитории и выявить, какие факторы влияют на выбор формата тренировок. Об этом CNews сообщили представители Спортмастера.

Современные любители спорта выбирают между тремя основными форматами тренировок: самостоятельные занятия в тренажерном зале, персональные тренировки с тренером и онлайн-формат, который стремительно набирает популярность.

Согласно проведенному исследованию, выбор формата занятий зависит зачастую от направления спорта. Доля респондентов, занимающихся с тренером в онлайн-формате, выше в таких видах спорта, как пилатес (15%), йога (12%), танцы (10%) в сравнении с другими видами спорта. Причем заниматься могут не только дома, но и в любой локации — например, на спортивной площадке или на корте. Для 62% всех тренирующихся онлайн-формат самый удобный благодаря гибкости расписания (45%) и возможности не тратить время на дорогу (44%).

Но есть и те, кому онлайн-формат не так интересен: например, нет потребности в тренере в целом (такой ответ чаще всего давали мужчины — 48% против 28% женщин). Женщины чаще выбирают заниматься с тренером офлайн (40% женщин против 24% мужчин) либо ходить на групповые занятия (16% против 7%). По мнению респондентов, при личном контакте тренировка проходит эффективнее, к тому же им важна атмосфера зала и живое общение.

Вместе с тем больше половины любителей фитнеса (68%) ответили, что занимаются в зале самостоятельно, 39% — с личным тренером, 5% — с онлайн-преподавателем.

«Персоналки» выбирают из-за уверенности, что тренировка будет организована эффективно (44%), а тренер поможет избежать травмы и научит правильно выполнять упражнения (42%), даст профессиональную обратную связь (41%). Причем женщины чаще хотят быть уверенными, что тренировка принесет пользу (48% женщин против 37% мужчин) и не навредит здоровью (45% против 38%), а мужчинам важно улучшить саму технику выполнения и получить от тренера профессиональные рекомендации (47% мужчин против 38% женщин).

«Мы видим, что личный тренер по-прежнему остаётся востребованным — как в офлайн-, так и в онлайн-режиме. Вместе с тем многие пользователи продолжают тренироваться самостоятельно без тренера, особенно в условиях загруженного графика. Онлайн-тренировки становятся удобной альтернативой: заниматься можно в любое время и в любом месте, достаточно лишь подключения к интернету», — сказал представитель «Спортмастера».

По итогам исследования также выяснилось, что наиболее популярными видами спорта среди опрошенных являются фитнес (39%), бег (26%) и плавание (23%). Женщины чаще занимаются фитнесом, плаванием, йогой, танцами и пилатесом по сравнению с мужчинами. Мужчины чаще женщин склонны заниматься бегом (31% мужчин и 22% женщин), футболом (23% и 3% соответственно), борьбой (17% и 4%) и хоккеем (5% и 1%).

При этом большинство участников исследования ответили, что тренируются, чтобы повысить жизненный тонус и энергию (59%). Женщины больше ориентированы на эстетические аспекты: они чаще мужчин занимаются спортом, чтобы добиться красивой фигуры (57%) и сбросить вес (47%). Мужчинам важнее физические показатели и достижение результатов. Они чаще занимаются спортом с целью повышения выносливости (42%), развития силы, мышечной массы (40%).

В опросе приняли участие более 6,35 тыс. пользователей цифровой спортивной платформы Спортмастер, регулярно занимающихся тем или иным видом спорта. Среди респондентов почти поровну мужчин (54%) и женщин (46%). Они проживают в крупных городах страны, Москве (15%) и Санкт-Петербурге (24%). Основную аудиторию составили пользователи в возрасте от 25 до 35 лет (41%) и старше 40 лет (51%). Молодёжь от 18 до 24 лет представлена в меньшей степени — 8% от общего числа опрошенных.