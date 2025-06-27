Как россияне тренируются онлайн: 60% спортсменов — женщины, самое популярное направление — фитнес

Онлайн-тренировки стали одним из фитнес-трендов благодаря своему удобству, доступности и разнообразию занятий. Цифровая спортивная платформа «Спортмастер» провела исследование, чтобы узнать, кто чаще всего занимается онлайн и какие тренировки предпочитают пользователи подобных сервисов. В опросе приняли участие более тысячи пользователей «Спортмастера», а также других сервисов онлайн-тренировок. Об этом CNews сообщили представители «Спортмастера».

По итогам исследования выяснилось, что онлайн-тренировки чаще предпочитают женщины, чем мужчины (60% и 40% соответственно). При этом женщины предпочитают заниматься в основном онлайн (64%), а вот мужчины совмещают онлайн- и офлайн-занятия (45%), чтобы разделить тренировочный процесс: в зале делать одни упражнения, а дома — другие.

Согласно результатам исследования, пользователь платформ онлайн-тренировок — чаще всего житель Москвы или Санкт-Петербурга и других городов-миллионников (41%). У него уже есть внушительный опыт в фитнесе (48% занимаются более шести лет, а 37% — более 10 лет), но нет возможности и времени регулярно посещать зал из-за работы и семейных дел.

Главные причины, по которым выбирают онлайн-тренировки: есть возможность заниматься в любое время и в любом месте (44%); можно найти тренировку, которая идеально подходит под цели (34%); нет времени посещать зал (33%). В мобильном приложении Спортмастер наиболее частой причиной стала также возможность копить бонусы за тренировки (48%).

Онлайн-занятия подбирают в зависимости от спортивных целей, продолжительности тренировки и уровня подготовки. В топ-3 самых популярных занятий онлайн вошли фитнес (58%), разминка (46%) и растяжка (46%). Также популярны йога (26%), бег (20%) и пилатес (17%). Пользователи предпочитают тренировки в формате видео, чтобы понимать, как правильно выполняется упражнение (82%), и слышать, как комментирует технику тренер (64%). Около половины опрошенных (47%) тренируются онлайн умеренно — один-два раза в неделю. Каждый четвертый — три раза и более в неделю, примерно столько же — менее одного раза в неделю.

В дополнение к тренировкам многие используют и другие сервисы: самым популярным среди самостоятельно занимающихся стал шагомер (его используют 74%). Счетчиком калорий пользуются 39%, примерно столько же (37%) читают статьи про спорт и ЗОЖ.