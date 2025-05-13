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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174501
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Шагомер Педометр Pedometer



13.05.2025 Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль 1
12.05.2025 Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья 1
03.12.2024 Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы 1
04.04.2024 МТС разогнала LTE в санатории «Лесная поляна» под Десногорском 1
05.03.2024 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
28.07.2023 Как расходуется мобильный интернет: сколько трафика мы тратим на самом деле 1
15.06.2023 Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить 1
29.12.2022 Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для юных пользователей 1
02.11.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM 1
25.08.2022 Лучшие умные часы для детей: хиты продаж 1
04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
17.09.2021 Клиенты Tele2 получат скидку на гаджеты для детей и людей старшего поколения 1
30.08.2021 Детские умные часы: хиты продаж 1
13.05.2021 Canyon представила детские смарт-часы с полноценными функциями фитнес-гаджета MyDino KW-33. Цена. Фото 1
01.02.2021 Продажи смарт-часов и трекеров в России достигли рекордных 5,4 млн штук в 2020 году 1
26.10.2020 Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM 1
10.10.2020 Умные часы и браслеты с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM 1
01.10.2020 Как смартфоны считают ваши шаги 1
22.09.2020 Как настроить датчики в смартфоне 1
27.07.2020 Обзор умных часов Amazfit Stratos 3 1
23.07.2020 Wokka Lokka выпустит «взрослые» часы для детей c Android и 4G 1
21.07.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: рынок носимой электроники за четыре года вырос почти в девять раз 1
22.11.2019 Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T. Цены 1
30.08.2019 Google заплатит за уязвимости, найденные в Facebook, Instagram и WhatsApp 1
26.02.2019 Выпущен смартфон в удивительном форм-факторе. Не Tizen, не Android. Видео 1
07.02.2019 Лучшие фитнес-браслеты 2019 года: хиты продаж 1
23.04.2018 Смарт-часы: Хиты продаж. Зима-весна 2018 года 1
21.02.2018 Подарки на 23 февраля: рекомендации ZOOM 1
08.02.2018 Танки грязи не боятся: самые защищенные смартфоны 1
05.01.2018 Лучшие детские умные часы. Выбор ZOOM 1
04.10.2017 Обзор линейки HIPER sPhone: твой второй телефон-гарнитура 1
04.09.2017 Обзор детских умных часов Aimoto Start и Sport. «Ребенок всегда под присмотром» 1
13.07.2017 SAP предложила практические сценарии для развития цифровой экономики в России 1
10.07.2017 В России стартовали продажи смартфона LG X venture для путешественников и спортсменов. Цена 1
04.07.2017 Обзор умных часов от HIPER, BabyGuard и EasyGuard. «Все под контролем» 1
26.05.2017 LG представила новый смартфон серии X для любителей активного образа жизни 1
28.02.2017 Смартфоны с мужским характером. Выбор ZOOM 1
10.02.2017 Elari SafePhone - смартфон с кнопками и 3G 1
22.12.2016 Avast представил список наиболее ресурсозатратных Android-приложений 2
21.11.2016 Garmin превращает дисциплину в игру 1

Публикаций - 80, упоминаний - 82

Шагомер и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10361 21
Apple Inc 12251 21
Xiaomi 1810 14
Google LLC 11932 12
Sony 6568 12
Meta Platforms - Facebook 4462 11
Garmin - Гармин 204 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 8
Huawei 4008 7
LG Electronics 3635 7
X Corp - Twitter 2878 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4113 5
MediaTek - Ralink 536 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 742 4
Canyon Technology Group 51 3
ELARI 37 3
Lenovo Motorola 3505 3
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 45 3
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 75 3
Geozon 12 3
Pebble Technology 60 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 2
Microsoft Corporation 24814 2
Intel Corporation 12295 2
МегаФон 9212 2
Yandex - Яндекс 7664 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 2
iRiver 181 2
VK - Mail.ru Group 3482 2
Qualcomm Technologies 1848 2
Snapchat 131 2
Polar - Полар 97 2
Blackview 19 2
Digma 211 2
HTC Corporation 1501 2
Fortis - Фортис 33 2
Fossil 20 2
Fitbit 57 2
Sonim Technologies 22 2
Nike 187 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Лента - Сеть розничной торговли 2138 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2491 3
Альфа-Банк 1793 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 263 2
Adidas - Адидас 162 2
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 489 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Северсталь ПАО - Severstal 493 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1227 1
Visa International 1953 1
BMW Group 455 1
Diesel 13 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 272 1
Caterpillar - 89 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 573 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Walt Disney Company 626 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 253 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 1
Русский стандарт Банк 449 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 30 1
Skagen Designs 3 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 16 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
The North Face 5 1
Кредит Европа банк 66 1
Гранит 53 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 11 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1811 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 408 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3034 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3030 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 98 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 610 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 4
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1449 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24639 59
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9820 50
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12625 43
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7781 40
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1187 32
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7410 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12570 27
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1447 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 23
Оповещение и уведомление - Notification 4848 23
Часы - Watch 956 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24861 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25925 22
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6123 22
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4879 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9515 20
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10113 19
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3008 19
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21135 18
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2283 18
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4639 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8559 17
Аксессуары 3960 17
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1863 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8617 16
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1237 16
Микрофон - Microphone 2558 16
Наушники - Headphones 4103 16
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10251 16
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2146 16
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2812 15
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6089 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28209 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 15
Фонарик 305 14
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 67 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6114 13
USB micro 969 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8315 12
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4772 12
Google Android 14221 36
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5022 27
Apple iOS 7944 14
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 691 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7163 11
Google Play - Google Store - Android Market 3343 10
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 497 10
Samsung Galaxy 966 10
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 10
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 77 9
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 215 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1578 8
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 430 7
Google Android Wear OS 98 7
Huawei Watch - Умные часы 101 7
Apple iPod Touch 746 6
Apple iPhone 6 4863 6
Samsung Galaxy Note 696 6
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 33 6
Samsung SVR-диктофон 457 6
Sony SmartWatch 42 6
Apple iPod 1537 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1116 5
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 5
Samsung Galaxy Gear 141 5
Apple iPhone 5 773 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 784 5
Garmin Connect 32 5
Apple Pay 492 5
Apple iPhone 4 786 5
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 246 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2096 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2793 4
Apple iPad 3879 4
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 524 4
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 4
Honor Band - Фитнес-трекер 44 4
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 4
ELARI KidPhone - фитнес-браслет 14 4
Samsung Electronics TouchWiz 202 4
Ерёмин Вадим 8 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 1
Федоров Сергей 15 1
Скачков Юрий 51 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
Гонтарев Павел 97 1
Кожевников Алексей 66 1
Антипов Александр 22 1
Киселева Надежда 10 1
Brin Sergey - Сергей Брин 189 1
Сергеев Иван 74 1
Гуцериев Михаил 111 1
Максимов Вячеслав 14 1
Cho Juno - Чо Джуно 4 1
Ive Jony - Айва Джони 9 1
Вакуленко Василий 9 1
Лахова Олеся 35 1
Козин Алексей 48 1
Pogue David - Пог Дэвид 16 1
Singh Gagan - Сингх Гаган 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 36
Солнце - звезда Солнечной системы 5234 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 8
Япония 13355 7
Южная Корея - Республика 6720 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2501 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13396 5
Солнечная система - Solar system 2532 3
Европа 21900 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 368 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 2
Земля - планета Солнечной системы 10458 2
Франция - Французская Республика 7895 2
США - Калифорния - Купертино 271 2
Испания - Каталония - Барселона 744 2
Африка - Африканский регион 3514 1
Швеция - Королевство 3642 1
Китай - Тайвань 4036 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2559 1
Азия - Азиатский регион 5606 1
Германия - Федеративная Республика 12777 1
Италия - Итальянская Республика 4376 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14279 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 1
Ближний Восток 2980 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Америка Латинская 1837 1
Норвегия - Королевство 1812 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3350 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1014 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2738 1
Чили - Республика 476 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 1
Арктика - Северный полюс 175 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Африка - Сахара - пустыня 90 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 398 1
Индонезия - Бали 37 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 775 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6017 35
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9005 20
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5069 20
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 716 19
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1090 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 9
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1606 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6493 8
Сон - Somnus 439 8
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 846 8
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 354 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 6
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1707 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2754 6
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 189 5
Ergonomics - Эргономика 1621 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 5
Английский язык 6729 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1843 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1131 5
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 515 5
Видеокамера - Видеосъёмка 699 5
Спорт - Ходьба 58 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10123 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11104 4
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 697 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3679 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4481 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1035 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5647 3
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 288 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6540 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8739 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3698 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5964 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1767 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11185 2
White list - Белый список 103 2
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 303 2
CNews - ZOOM.CNews 1850 18
9to5Mac 70 2
9to5Google 50 2
LiveScience 154 2
Yahoo! Tech 4 1
The Guardian - Британская газета 369 1
PhoneArena 74 1
Чудо техники 60 1
23ABC News 171 1
Markets&Markets Research 113 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 603 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Red Dot Design Award 56 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 33 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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