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Шагомер Педометр Pedometer
Шагомер и организации, системы, технологии, персоны:
|Ерёмин Вадим 8 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 1
|Федоров Сергей 15 1
|Скачков Юрий 51 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
|Гонтарев Павел 97 1
|Кожевников Алексей 66 1
|Антипов Александр 22 1
|Киселева Надежда 10 1
|Brin Sergey - Сергей Брин 189 1
|Сергеев Иван 74 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Максимов Вячеслав 14 1
|Cho Juno - Чо Джуно 4 1
|Ive Jony - Айва Джони 9 1
|Вакуленко Василий 9 1
|Лахова Олеся 35 1
|Козин Алексей 48 1
|Pogue David - Пог Дэвид 16 1
|Singh Gagan - Сингх Гаган 6 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 18
|9to5Mac 70 2
|9to5Google 50 2
|LiveScience 154 2
|Yahoo! Tech 4 1
|The Guardian - Британская газета 369 1
|PhoneArena 74 1
|Чудо техники 60 1
|23ABC News 171 1
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