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Wokka Lokka выпустит «взрослые» часы для детей c Android и 4G

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания Wokka Lokka (входит в ГК Gaskar Group) выводит на рынок первую модель детских смарт-часов на Android OS. Wokka Space 4G «умеют» звонить и писать сообщения без привязки к сим-карте и поддерживают 4G сеть.

Смарт-часы с высокой точностью определяют локацию ребенка и показывают в приложении Wokka Lokka в реальном времени, где он сейчас находится. Также в Wokka Space 4G остались и базовые функции: отправка фото, обмен стикерами, шагомер, приложения для измерения пульса и давления, поддержка Bluetooth для подключения беспроводных наушников.

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Wokka Space 4G

Новая модель оснащена цветным 1,5-дюймовым HD-дисплеем, 2-мегапиксельной камерой, а главное - возможностью обмениваться аудиосообщениями и принимать видеозвонки в приложении Wokka Lokka. Благодаря подключению часов к Wi-Fi, теперь родители смогут общаться со своим ребенком независимо от качества сигнала сотовой сети и экономить на роуминге в поездках.

В Wokka Space 4G поменялся и дизайн: производитель сделал часы более взрослыми. Корпус выполнен в черном цвете, в комплекте идет двухцветный силиконовый ремешок: серый/черный, красный/черный, зеленый/черный и синий/черный.

Смарт-часы также помогают развивать детей, мотивировать на учебу и дополнительные занятия. В часах «живет» персонаж, которого ребенок создает сам и заботится о нем. Чтобы игрушка росла, ее необходимо кормить и радовать – для этого есть игры и список заданий от родителей. Чем больше ребенок выполнит заданий, тем больше вознаграждений получит в игре.

Аккумулятор смарт-часов емкостью 720 мАч выдержит до 33 часов непрерывного использования, защита по стандарту IP67 позволяет погружаться с часами на глубину до 1 метра на 30 минут.

Wokka Space поступят в продажу в августе 2020 г, цена составит 7990 руб.

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