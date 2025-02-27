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Аметист Групп Gaskar Group Гаскар Групп Гаскар Интеграция Гаскар Технологии Диджитал лаб

Аметист Групп - Gaskar Group - Гаскар Групп - Гаскар Интеграция - Гаскар Технологии - Диджитал лаб

Gaskar Group (входит в контур ГК «Аметист Групп») – российский ИТ-интегратор, создающий решения для стройки. В систему решений входит профессиональный софт для строительства, IoT-решения и видеоаналитика с применением искусственного интеллекта, а также цифровые продукты для горной добычи и диспетчеризации транспорта АСК, первый российский серийный дронопорт Hive и др.


27.02.2025 Производитель оптического оборудования стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» 1
18.10.2024 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство литий-ионных батарей 1
15.10.2024 Производитель электроники «Диджитал лаб» стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» 1
11.07.2024 «Гаскар Групп» презентовала сервис для поиска специалистов «Маневр» 1
10.04.2024 Команда «Экзон» подтверждает поддержку всех ключевых XML-схем Минстроя 1
14.02.2024 Sitronics Group и «Гаскар Групп» сформируют совместный портфель решений для умных кампусов 3
11.07.2023 Exon.ПИР оптимизирует процессы управления командой 2
16.05.2023 Новый функционал Exon позволяет сократить сроки оплаты строительных работ в три раза 1
03.05.2023 В НИТУ МИСИС будут готовить дизайнеров беспилотников 1
14.02.2022 «Сибур» провел в Западной Сибири испытания российского дронопорта 1
04.03.2021 Gaskar Group внедрила в свои разработки технологии компьютерного зрения Visionlabs 1
23.12.2020 Облачная система управления строительством Exon включена в реестр отечественного ПО 1
12.08.2020 В Международном медицинском кластере внедрена единая информационная система на базе Exon 1
23.07.2020 Wokka Lokka выпустит «взрослые» часы для детей c Android и 4G 1
01.04.2020 Приложение для тотальной слежки за москвичами исчезло из магазина приложений 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Аметист Групп и организации, системы, технологии, персоны:

Аметист Групп - Amethyst Group 10 4
Wokka Lokka 3 2
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
Google LLC 11836 1
GitHub 832 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 23 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1312 1
Аметист Групп - Amethyst Capital - Аметист Кэпитал - Аметист ИК 4 1
Беспилотные авиационные системы 52 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Аник лаб 1 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Диджитал лаб 6 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 85 2
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 2
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 21 1
Аэропорт Тобольск имени Семёна Ремезова 2 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ctrl2Go - 2050.ЛАБ - Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 1 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2527 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 468 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 366 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 578 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 126 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2960 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5810 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12605 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9676 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8295 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2300 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4763 2
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2445 1
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