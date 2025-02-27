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Аметист Групп Gaskar Group Гаскар Групп Гаскар Интеграция Гаскар Технологии Диджитал лаб
Gaskar Group (входит в контур ГК «Аметист Групп») – российский ИТ-интегратор, создающий решения для стройки. В систему решений входит профессиональный софт для строительства, IoT-решения и видеоаналитика с применением искусственного интеллекта, а также цифровые продукты для горной добычи и диспетчеризации транспорта АСК, первый российский серийный дронопорт Hive и др.
Аметист Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Афанасьев Игорь 3 3
|Путин Владимир 3194 2
|Собянин Сергей 390 2
|Дегтев Геннадий 259 2
|Ликсутов Максим 120 2
|Гарбузов Анатолий 57 2
|Коньшин Андрей 6 1
|Романов Илья 32 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Алексеев Владимир 18 1
|Рудов Антон 10 1
|Карпова Татьяна 5 1
|Широков Кирилл 2 1
|Пантелеева Елена 2 1
|Ряшин Николай 8 1
|Воротников Михаил 1 1
|Гелик Александр 2 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Люляева Антонина 2 1
|Ларькина Мария 1 1
|Мясников Артем 4 1
|Лазарева Анастасия 1 1
|Константинов Евгений 5 1
|Ханзадеев Никита 2 1
|МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 376 1
|НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
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