Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство литий-ионных батарей

Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва», компания «Пасека» (входит в группу компаний «ГАСКАР»), запустила производство литий-ионных аккумуляторных батарей для беспилотных летательных аппаратов в индустриальном парке «Руднево». Инвестиции в проект превысили 200 млн руб., создано более 100 новых рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Увеличение объема выпуска высокотехнологичной продукции в столице — наша приоритетная задача. По поручению Сергея Собянина разработан ряд мер поддержки производителей, которые обеспечивают импортонезависимость страны. В частности, мы предоставляем налоговые преференции предприятиям со статусом резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Так, компания «Пасека» до конца этого года планирует изготовить 90 тыс. литий-ионных аккумуляторных батарей на производственной площадке в индустриальном парке «Руднево», – сказал Максим Ликсутов.

Сейчас на предприятии разрабатывают и производят линейку литий-ионных аккумуляторных батарей для беспилотных летательных аппаратов. При их создании учитывают все необходимые характеристики, в том числе мощность, вес, энергоемкость. Идет работа по внедрению системы контроля бортового управления и взаимодействия с ним.

«Потенциал применения литий-ионных аккумуляторов очень широк: они используются в электромобилях, специальной технике, средствах индивидуальной мобильности. Получение статуса резидента столичной особой экономической зоны даст компании возможность направить больше инвестиций в свое развитие: на новые разработки, увеличение числа рабочих мест, модернизацию оборудования и так далее», – сказал министр правительства Москвы и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Компания «Пасека» также осуществляет ряд разработок в области технологий производства твердотельных аккумуляторов, проводя исследования тонкопленочных батарей с высокой плотностью энергии. До конца 2024 г. «Пасека» намерена выпустить 90 тыс. АКБ, в 2025 г. – 180 тыс., а начиная с 2026 г. предприятие планирует ежегодно поставлять на рынок 250 тыс. аккумуляторов.

«Предприятие производит аккумуляторы высокой мощности, а также требовательных к весу беспилотных авиасистем. БПЛА сегодня широко применяются в различных сферах. С их помощью можно контролировать безопасность критически важной инфраструктуры, объектов промышленности и топливно-энергетического комплекса, производить аэрофотосъемку и многое другое», – отметил генеральный директор компании «Пасека» Никита Ханзадеев.

Производственные площади, на которых разместился новый резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», превысили 1,1 тыс. кв. метров.

«Индустриальный парк «Руднево» представляет собой центр беспилотного авиастроения. Предприятия занимаются лабораторными исследованиями, опытно-конструкторскими разработками и серийным выпуском готовой продукции. Общая площадь промышленных и административных зданий превышает 280 тыс. кв. метров. Объем инвестиций резидентов составил более 20 млрд руб., уже создано свыше 2000 рабочих мест», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.