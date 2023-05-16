Новый функционал Exon позволяет сократить сроки оплаты строительных работ в три раза

Формирование актов КС-2/КС-3 в облачной системе управления строительством Exon теперь полностью автоматизировано. Это минимизирует ошибки и рутину, а также сокращает сроки оплаты выполненных работ в три раза. Об этом CNews сообщили представители GASKAR GROUP.

Ведение электронного документооборота в строительстве имеет значительные преимущества: время на составление исполнительной документации сокращается в среднем в два раза, а скорость проверки и подписания – в пять раз. Сохраняется история изменений и версии документов, а доступ к документации осуществляется мгновенно с любого устройства, подключенного к интернету. Таким образом, все процессы, статусы, история изменений документов полностью прозрачны. Заказчик и генподрядчик могут осуществлять оперативный контроль на всех этапах, а подрядчик – экономить ресурсы сотрудников на формирование документов, ускорять процессы согласования и подписания, и, как следствие, сокращать сроки оплаты выполненных работ.

Для получения оплаты за выполненные работы подрядчику необходимо сформировать акт КС-2 и справку о стоимости работ КС-3. Это первичные бухгалтерские документы, которые необходимы не только для получения оплаты, но и для отражения затрат в учете, принятия НДС к вычету. Плановые объемы работ переносятся в акт КС-2 из структуры сметы, а фактические выполненные объемы – из данных раздела 3 ОЖР и исполнительной документации.

Формирование КС-2 является трудоемким и сложным процессом. В нем участвуют разные специалисты: сметчики вводят объемы и считают суммы выполненных работ, которые, в свою очередь, получают от инженеров строительного контроля и ПТО. Данные вносятся вручную в редактируемый файл в формате xls, а ручной подсчет и ввод данных увеличивает вероятность возникновения ошибки, что удлиняет срок согласования и оплаты.

Пользователи Exon ведут ОЖР и формируют исполнительную документацию в электронном виде, и данные о фактически выполненных работах загружаются в конструктор актов автоматически. Но без загрузки сметы в систему невозможно полностью автоматизировать формирование КС-2/КС-3. Структура сметы контракта не стандартизирована, существуют лишь методические рекомендации Минстроя по составлению этого документа. Соответственно, смета контракта может быть составлена в произвольном формате, что делает невозможным ее распознавание в системе электронного документооборота.

Разработчики Exon создали универсальный парсер для загрузки сметы контракта. Парсер – это набор инструментов и инструкций, чтобы стандартизировать смету и подготовить ее к загрузке в машиночитаемом виде для автоматизации расчетов. Таким образом, цикл формирования КС-2 полностью автоматизирован.

«Решение позволяет автоматически формировать КС-2/КС-3, используя информацию из разных источников: сметы контракта, раздела 3 журнала ОЖР и исполнительной документации. Это экономит время специалистов на сбор и внесение данных, и сокращает возможность возникновения ошибки в документах из-за человеческого фактора. Таким образом, процесс оплаты выполненных работ ускоряется в среднем в три раза», - сказала Мария Ларькина, руководитель направления «Exon.актирование».

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GASKAR GROUP – это российский разработчик и ИТ-интегратор цифровых решений. Создает продукты для автоматизации строительных процессов, пассажирского транспорта, горной логистики, а также занимается объективным контролем с помощью IOT-решений.

GASKAR GROUP входит в единый цифровой контур ГК «Аметист групп», группы поддержки и цифровизации строительства, объединяющая бренды в области проектирования, строительства и цифровизации строительной индустрии.

Exon – облачная платформа для автоматизации и управления строительными процессами. С помощью Exon строится более 500 объектов по всей России, в том числе дома по программе реновации и Международный медицинский кластер. На сегодняшний день Exon применяют более 2800 компаний в более 30 регионах России.