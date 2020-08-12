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В Международном медицинском кластере внедрена единая информационная система на базе Exon

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

Gaskar Group завершил первый этап внедрения строительного модуля единой информационной системы Международного медицинского кластера на базе Exon (ЕИС ММК). Информационная система формирует план работ на объекте на весь период стройки и фиксирует все предписания, полученные в процессе работы. Заказчик может удаленно управлять всеми графиками, а также отслеживать исправление своих замечаний.

Exon – модульная система управления строительством, благодаря которой команда проекта может управлять ходом строительства удаленно: формировать графики каждого блока стройки, вести ЭДО, управлять бюджетом и прочее. В облачную систему Exon также входят сервисы получения и анализа данных с дронов, смарт-часов и идентификационных карточек и маркетплейс услуг для строительства.

Модуль календарно-сетевого планирования формирует план работ для специалистов каждого направления, функция прогноза позволяет оценить риски проекта, корректность ресурсного планирования и избежать трат на устранение отставания строительства.

Модуль строительного контроля оперативно информирует о наличии или устранении предписаний на площадке. Сервис показывает достоверную информацию по подрядчикам, видам работ, категориям замечаний и срокам устранения для оперативных управленческих решений.

«ЕИС ММК контролирует график выполнения работ и знает где, кем и какие нарушения были допущены. Онлайн-формат позволяет видеть актуальную информацию каждому участнику проектной команды и принимать своевременные решения о течении строительного процесса», – сказал Игорь Афанасьев, генеральный директор Gaskar Group.

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