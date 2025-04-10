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Ряшин Николай



10.04.2025 Российские студенты создали для БПЛА наземный порт с автоматической заменой аккумуляторов 1
30.05.2024 Власти заказали за миллиард систему для взлома и перехвата БПЛА 1
20.09.2023 Россиянам разрешат «сбивать» БПЛА 1
04.09.2023 Власти России выделят 60 миллиардов на льготный лизинг БПЛА 1
17.08.2023 Россия ставит на БПЛА. Развитие отрасли требует сотни миллиардов рублей из бюджета 2
02.06.2023 «Почта России» протестирует дронопорты-почтоматы 1
22.05.2023 Беспилотники в России обяжут оснастить габаритными огнями и «черными ящиками» 1
26.04.2023 В России за год в пять раз вырос спрос на защиту от БПЛА 1
14.02.2022 «Сибур» провел в Западной Сибири испытания российского дронопорта 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Ряшин Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Лаборатория будущего 9 3
Флай дрон - Fly Drone 17 2
Техключи.рф 2 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2937 1
МегаФон 9129 1
Yandex - Яндекс 7570 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 56 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Гаскар Групп - Гаскар Интеграция - Гаскар Технологии - Диджитал лаб 15 1
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 20 1
Русдронопорт 4 1
Аметист Групп - Amethyst Capital - Аметист Кэпитал - Аметист ИК 4 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 390 4
Почта России ПАО 2142 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 22 1
Аэропорт Тобольск имени Семёна Ремезова 2 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2971 4
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11904 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4880 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 256 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6032 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3390 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 41 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3019 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 682 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3087 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5538 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 7 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2998 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67858 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20158 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14319 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28431 2
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VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1841 2
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12646 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8476 1
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4710 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2866 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12755 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8222 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2376 1
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3214 1
Система жизнеобеспечения 149 1
FreePik 1083 3
Аметист Групп - Gaskar Group - HIVE Дронопорт 6 2
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 79 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3273 1
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Путин Владимир 3223 1
Дитрих Евгений 14 1
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Кондратьев Максим 2 1
Исраелян Тигран 1 1
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Муниров Виталий 2 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2967 1
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Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 385 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5926 1
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 1
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Дача - дачники 868 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5031 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8691 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1930 1
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