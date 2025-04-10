Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ряшин Николай
Ряшин Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 390 4
|Почта России ПАО 2142 1
|Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 22 1
|Аэропорт Тобольск имени Семёна Ремезова 2 1
|ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 1
|АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 7 1
|Камнев Павел 6 3
|Новиков Андрей 33 2
|Данилов Никита 17 2
|Плахотный Павел 5 2
|Путин Владимир 3223 1
|Дитрих Евгений 14 1
|Сергушев Сергей 10 1
|Хрипунов Алексей 8 1
|Юрецкий Алексей 13 1
|Кондратьев Максим 2 1
|Исраелян Тигран 1 1
|Воротников Михаил 1 1
|Муниров Виталий 2 1
|Ведомости 1054 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 1930 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 2
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 865 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352378, в очереди разбора - 759279.
Создано именных указателей - 172843.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.