Знаменитого российского производителя БПЛА завалили исками. За три месяца сумма превысила 600 миллионов, за полгода – 1,5 миллиарда

Против производителя военных и гражданских беспилотников «Кронштадт» были поданы десятки исков на сумму превышающую 600 млн руб. за последние три месяца. Если считать за полгода, то сумма требований переваливает за 1,5 млрд руб. Эксперты предполагают, что компания может обанкротиться.

Беспилотная опасность

Как выяснил CNews, производитель беспилотных летательных аппаратов АО «Кронштадт» заваливают исками. За последние три месяца компании подали около 40 исков на общую сумму 626,3 млн руб. Это следует из картотеки Арбитражных судов.

Самые крупные иски за это время подали ООО «Инновационные технологии и материалы» (151,1 млн руб.) и АО «НИИ современных телекоммуникационных технологий» (220,6 млн руб.).

АО «Кронштадт» — один из флагманов российского рынка беспилотников. Компания известна своими проектами БПЛА «Орион», «Иноходец», а также заводом серийного производства беспилотников в Дубне.

Представители АО «Кронштадт» не ответили на запрос CNews о причинах такого количества исков.

Почему это происходит

Компания может пойти по пути банкротства, предполагает генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин. «Об этом стало известно субподрядчикам, которые предоставляли им услуги или поставляли продукцию и не получали свои платежи», — рассказал он CNews. Поэтому сейчас подаются иски для включения кредиторов в очередь.

«Кронштадт» Известного производителя БПЛА заваливают исками

По данным собеседника CNews на рынке беспилотников, последние два года «Кронштадт» испытывает «серьезные финансовые проблемы». Среди причин он выделил выход в 2022 г. ключевого акционера холдинга АФК «Система», который долгое время был стратегическим инвестором и основным источником финансирования «Кронштадта».

«Это резко ухудшило доступ к инвестициям и усилило долговую нагрузку, — говорит он. — Без такого «кошелька» компания осталась один на один с кассовыми разрывами. При учете абсолютно нестабильного спроса на БАС».

Помимо этого, проекты по строительству завода в Дубне и параллельное выполнение масштабных госконтрактов требовали гигантских вложений. Негативное влияние оказали санкции и удорожание компонентов.

Исков еще больше

Как писал Telegram-канал «Беспилот» в мае 2025 г., «Кронштадт» завалили исками более чем 30 компаний на сумму около 1 млрд руб.

Среди крупных АО ГМЗ «Агат» — 130,8 млн руб., АО «ЭМЗ» — 143 млн руб. и ООО «Промспецсервис» — 142 млн руб. Самые большие требования выдвинуло АО «Элара» (409,5 млн руб.).

Попытка обанкротить компанию

В августе 2023 г. CNews писал о том, что «Кронштадт» хотела обанкротить компания «Турбоджет микро».

С мая 2023 по август 2023 г. к компании было подано девять исков на общую сумму 774,4 млн руб.

Чем занимается «Кронштадт»

Согласно официальному сайту компании, «Кронштадт» занимается разработкой и производством оборудования, ПО и комплексных решений для беспилотной авиации и оборонной промышленности. Среди продуктов компании присутствуют беспилотники, программно-аппаратные комплексы для навигации и управления БПЛА, наземные пункты управления БПЛА и др. Одна из известных разработок компании — беспилотник «Орион», который подходит для выполнения различных задач как военного, так и гражданского назначения.

Информации об учредителях и выручке компании в открытом доступе практически нет. Последние данные по выручке опубликованы по итогам 2020 г.: выручка 2 млрд руб. при чистом убытке 3,6 млрд руб., следует из базу «Контур.фокус». Информация об учредителях компании скрыта.

«Кронштадт групп» изначально была частью группы компаний «Транзас», занимающейся производством высокотехнологичесных решений для морской отрасли. В 2015 г. АФК «Система» приобрела «Кронштадт групп» за 4,8 млрд руб. После этого группа сконцентрировалась на разработке программного и аппаратного обеспечения для беспилотной отрасли. В июле 2021 г. Tadviser писал, что АФК «Система» больше не является держателем контрольного пакета акций «Кронштадт» без подробностей относительно новых владельцев.