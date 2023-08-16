Знаменитого российского производителя БПЛА хотят банкротить за неуплату: «Мы надеялись, что нас не обманут»

Производителя военных и гражданских беспилотников «Кронштадт» намеревается обанкротить продавец оборудования для дронов из-за долга. Компания через суд собиралась вернуть несколько миллионов, но обратив внимание на то, что производителя стали заваливать исками другие компании, решил не медлить и обанкротить должника.

Намерение обанкротить «Кронштадт»

Как выяснил CNews, компания по продаже комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) намерена обратиться в суд с требованием обанкротить производителя БПЛА «Кронштадт». Сообщение об этом 15 августа 2023 г. опубликовала компания «Турбоджет микро» на Федресурсе (Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц).

Как рассказал CNews гендиректор «Турбоджет микро» Никита Бурдюг, «Кронштадт» имеет задолженность перед компанией в размере более 3 млн руб. Долг образовался из-за поставки оборудования производителю БПЛА, пояснил он CNews.

С «Кронштадтом» «Турбоджет микро» сотрудничает с ноября 2022 г. Как рассказал Бурдюг, компания не является их частым покупателем. «Но мы надеялись, что нас не обманут», — добавил он.

«Турбоджет микро» продает на своем сайте двигатели для БПЛА, запасные части, краски и прочие необходимые детали и материалы для беспилотников.

CNews задал вопросы о причинах возникновения задолженности и ожидает от представителей «Кронштадт» комментариев.

Массовые иски к производителю БПЛА

Стоит отметить, что за последние месяцы «Кронштадт» часто выступает ответчиком в суде. С мая 2023 г. по настоящее время к компании было подано девять исков на общую сумму 774,4 млн руб. В основном иски на небольшие суммы, как например у «Турбоджет микро» (4,7 млн руб.), которая обратилась в суд 30 мая 2023 г. Но заседание по делу трижды переносилось, из-за чего оно состоится только в октябре.

Фото: «Кронштадт» Производителя БПЛА хотят обанкротить за долги

Самый большой иск был подан компанией «Мост» на сумму 716,5 млн руб. Компания занимается проектированием и строительством мостов, дорог, метрополитена и пр. Представители «Кронштадта» отказались комментировать этот иск.

Среди истцов также присутствует компания «Борлас секьюрити системз», Арзамасское опытно-конструкторское бюро «Импульс», «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» и др.

У компании массово идут суды, также подметил Никита Бурдюг. «”Кронштадт” выступает в качестве ответчика по неоплате поставленного товара, — отметил он. — Копят долги, видимо, у компании нет денег в нужном количестве».

Чем занимается «Кронштадт»

Согласно официальному сайту компании, «Кронштадт» занимается разработкой и производством оборудования, ПО и комплексных решений для беспилотной авиации и оборонной промышленности. Среди продуктов компании присутствуют беспилотники, программно-аппаратные комплексы для навигации и управления БПЛА, наземные пункты управления БПЛА и др. Одна из известных разработок компании — —беспилотник «Орион», который подходит для выполнения различных задач как военного, так и гражданского назначения.

Денис Суховей, Аладдин: Чем может навредить бизнесу шифровальщик от Microsoft Безопасность

Информации об учредителях и выручке компании в открытом доступе практически нет. Последние данные по выручке опубликованы по итогам 2020 г.: выручка 2 млрд руб. при чистом убытке 3,6 млрд руб., следует из базу «Контур.фокус». Информация об учредителях компании скрыта.

«Кронштадт групп» изначально была частью группы компаний «Транзас», занимающейся производством высокотехнологичесных решений для морской отрасли. В 2015 г. АФК «Система» приобрела «Кронштадт групп» за 4,8 млрд руб. После этого группа сконцентрировалась на разработке программного и аппаратного обеспечения для беспилотной отрасли. В июле 2021 г. Tadviser писал, что АФК «Система» больше не является держателем контрольного пакета акций «Кронштадт» без подробностей относительно новых владельцев.

У компании в Дубне располагается завод по серийному производству разведывательно-ударных беспилотников. В июне 2022 г. предприятие перешло на режим работы в три смены.