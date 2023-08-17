Россия ставит на БПЛА. Развитие отрасли требует сотни миллиардов рублей из бюджета

Минпромторг подготовил федпроект развития российских БПЛА. Он рассчитан до 2030 г. и включает множество пунктов, в том числе создание научно-производственных центров по всей стране с опорным центром в России. По подсчетам автором проекта, потратить на это придется в пределах 270 млрд руб. – основную массу денег выделят федеральный и региональный бюджеты. В некоторых регионах НПЦ заработают уже в августе 2023 г., хотя федпроект еще не утвержден.

Миллиарды на квадрокоптеры

Российские власти намерены затратить на развитие отечественного массового производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) около 270 млрд руб. Как пишут «Ведомости», почти всю эту сумму планируется взять из федерального бюджета, немного – из бюджетов регионов, и лишь чуть больше 10% выдадут внебюджетные источники.

Такой план озвучен в федеральном проекте «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих» за авторством Минпромторга. Документ гласит, что на развитие отрасли БПЛА в России нужно выделить 267 млрд руб. до 2030 г., из которых внебюджетные средства – это около 36,2 млрд руб. еще 16 млрд руб. предоставят российские регионы, хотя и неизвестно, как эта сумма будет поделена между ними. Основную нагрузку, или 215 млрд руб., возьмет на себя госбюджет.

Все эти средства, хотя и в очень неравных пропорциях, будут направлены на разработку новых типов дронов, а также на создание по всей России научно-производственных центров (НПЦ). Авторы законопроекта возлагают на них обязанность по организации полного цикла разработки БПЛА – от создания модели до ее сертифицирования и запуска серийной сборки.

Нужно больше беспилотников

Почти половина заявленной суммы, согласно проекту Минпромторга, будет потрачена на создания новых типов БПЛА а также комплектующих для них – это вытянет из бюджета почти 126 млрд руб. до 2030 г. Деньги будут потрачены на не вполне конкретное количество моделей беспилотников – известно лишь, что их должно быть минимум 59. Исходя из этого, на разработку всего лишь одного БПЛА российский бюджет потратит в пределах 2 млрд руб., хотя и течение ближайших семи лет.

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Также проект Минпромторга предполагает наращивание объемов производства БПЛА, но масштабным его назвать нельзя – суммарное число выпущенных российских БАС должно вырасти с 11,7 тыс. до 32,5 тыс. в период с 2024 по 2030 гг.

Как 2 превратить в 59

Количество типов беспилотников, которые российские инженеры должны создать до конца десятилетия, вызывает у специалистов вопросы. Так, эксперт рынка НТИ «Аэронет» Николай Ряшин заявил изданию, что сейчас существует две основные модификации дронов – самолетная и вертолетная. По его словам, приведенное в проекте количество (59 шт.) – следствие предложений, поступивших в Минпромторг, на основании которых был определен перечень наиболее востребованных моделей БПЛА в России.

Чтобы из двух базовых типов сделать сразу 59, нужно за каждый отдельный тип считать дроны с различной массой а также с различными типами взлета, сказал изданию глава компании «Курсир» Виталий Муниров. Основатель компании «Флай дрон» Никита Данилов добавил, что на выходе каких-то по-настоящему инновационных дронов не будет, а различия между этими 59 типами будут сведены к минимуму.

Концентрация инженерной мысли

Разработкой беспилотников к концу десятилетия будут заниматься десятки научно-производственных центров – по информации издания, к 2030 г. их сеть, раскинутая по всей стране, будет состоять почти из 50 центров. Создание такой сети, согласно проекту, затребует более 67 млрд руб., и каждый из НПЦ будет аккредитован Росавиацией.

Сеть НПЦ не станут делать децентрализованной. Среди всех центров выделят один самый главный (опорный), с расположением в столице, и на момент выпуска материала это был московский индустриальный парк «Руднево».

Какие именно регионы получат право участвовать в развитии российской инфраструктуры БПЛА, на момент выхода материала известно не было. Список городов и областей, в которых будут построены НПЦ, «финализируется по результатам утверждения нацпроекта в целом», заявил «Ведомостям» представитель Минпромторга.

По информации Национальной технологической инициативы (НТИ), некоторые регионы поспешили в числе первых принять участие в этом мероприятии. Заявки на открытие научно-производственных центров по разработке и сборке дронов на момент выхода материала подали 18 регионов, включая Воронежскую. Нижегородскую, Новосибирскую, Рязанскую, Самарскую, Сахалинскую, Томскую и Тульскую области, а также города Санкт-Петербург и Севастополь и Республики Башкирия и Татарстан.

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Все они намерены построить свои центры не позднее 2025 г., и каждый регион планирует работать в своем отдельном направлении. На примере Сахалина это разработка водородных элементов питания и «образовательных дронов», а также написание алгоритмов искусственного интеллекта.

НПЦ в Башкирии после своего открытия займется разработкой автономных БПЛА и программного обеспечения для них, а также композитных материалов для их корпусов. В Новосибирской области намерены сосредоточиться на разработке дронов, способных поднимать в небо груз весом до 1 тонны и перевозить его на скорости от 20 до 350 км/ч.

Но раньше других помогать России создавать новые дроны начнет Самарская область. Проект Минпромторга еще не утвержден и не опубликован, а этот регион уже до конца августа 2023 г. откроет свой НПЦ по «общей координацией деятельности кластера БАС», пишут «Ведомости». Также его сотрудники займутся научными исследованиями, разработкой технологий. В число задач центра войдет выпуск готовых к использованию БПЛА и их отдельных компонентов – частей корпуса, авионики, электроники, двигателей и пр.

Все должно быть по правилам

Проект Минпромторга по развитию производства дронов в России подразумевает, в числе прочего, их интеграцию в единое воздушное пространство страны, и это тоже стоит денег. Эта часть проекта предполагает реализацию 27 неназванных решений, которая обойдется в 17,2 морд руб.

По оценке Николая Ряшина, сюда входит создание систем связи и обмена данными, строение дронопортов (по аналогии с аэропортами). Он также сообщил изданию, что к этим 27 решениям может относиться и создание программных UTM-систем ( Unmanned aircraft system traffic management) для автоматического получения разрешения на полеты и предотвращения конфликтов в воздухе.