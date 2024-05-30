Власти заказали за миллиард систему для взлома и перехвата БПЛА

Минпромторг хочет разработать систему принудительной посадки дронов. Начальная сумма работ составляет 897,3 млн руб.

Неугодные дроны будут принудительно сажать

Как выяснил CNews, Минпромторг выделило 897,3 млн руб. на разработку ПО для перехвата и прерывания полетов беспилотных воздушных судов (БВС). Министерство желает получить технологию, которая будет анализировать обстановку в небе рядом с защищаемым системой объектом, и принудительно сажать дроны малых размеров (до 50 кг) и низкой скорости (до 200 км/ч) еще до выполнения поставленной задачи.

Также подрядчик должен создать опытные образцы модуля для управления элементами системы, которая может предсказать перехват и прерывание полета небольших, малоскоростных дронов, радиолокационную станцию, которая может наблюдать за обстановкой и станцию для отслеживания полета небольших дронов и управления дронами-перехватчиками. Помимо этого, подрядчик должен будет подтвердить разработку экспериментально, создав прототипы устройств перехвата.

Тендер на разработку технологии был опубликован Минпромторгом на сайте госзакупок 27 мая 2024 г. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 июня, поставщик будет выбран 19 июня того же года. При этом разработка системы должна длиться не более двух с половиной лет, до 30 декабря 2026 г.

О составе технологии

Экспериментальный образец интеллектуального комплекса управления средствами перехвата и прерывания полетов дронов включает средства приема-передачи данных, программно-аппаратный комплекс обработки информации, автоматизированные рабочие места различного назначения и средства документирования и архивирования данных.

Нейросеть FusionBrain.AI Минпромторг создает систему принудительной посадки дронов

Опытные и экспериментальные образцы средств системы перехвата и прерывания полетов включают, в общем случае, один модуль управления средствами системы со средствами связи, одну радиолокационную станцию кругового обзора, радиолокационную станцию сопровождения БВС и наведения БВС-перехватчика, четыре оптико-электронных модуля, две станции постановки направленных помех каналам управления и навигации, две пусковых наземных установки с БВС-перехватчиками, а также 20 БВС-перехватчиков с дальностью перехвата малоразмерных БВС не менее пяти км от пусковой установки, предъявляемых на демонстрационные испытания.

Как работают аналогичные антидрон-системы

Антидрон-системы позволяют обнаружить дрон, несанкционированно вторгшийся на территорию, обезвредить его или сбить. Обнаружение летательного аппарата осуществляется, как правило, при помощи универсальных широкополосных приемников, которые идентифицируют сигналы, идущие по каналам связи от дрона к пульту управления. После того как сигналы были обнаружены, их нужно подавить путем создания помех на приемных трактах дрона и пульта управления. Без своего управляющего сигнала дрон, в зависимости от модели, может либо зависнуть в воздухе на месте и висеть до тех пор, пока у него не сядет батарея, либо сразу же рухнуть вниз.

При обнаружении потенциальной угрозы со стороны беспилотника система, анализируя несколько факторов, принимает решение на глушение. Сначала система нацеливается на каналы связи дрона. Дроны обычно «общаются» со своими операторами или со спутниками GPS на определенных радиочастотах. Оборудование для глушения транслирует сильные помехи на этих частотах, эффективно заглушая настоящие сигналы управления или навигации.

Помимо комплексных антидрон-систем существуют, так называемые, антидроновые ружья. Они воздействуют на дрон при помощи радиосигнала. Для нейтрализации таких устройств необязательно инициировать физическое воздействие, достаточно заблокировать управляющие сигналы, что сделает его полностью неработоспособным.

Насчет разрабатываемой Минпромторгом системы собеседник издания «Ведомости» Павел Камнев (коммерческий директор компании «Лаборатория будущего») предположил, что система «Антидрон» будет включать станции обнаружения дронов по различным типам излучения, станцию РЭБ для подавления частот от 300 МГц до 6 ГГц и стартовую площадку для беспилотников-перехватчиков. Для определения нарушителей и предиктивной аналитики есть вероятность использования ИИ, что позволит работать быстрее и надёжнее. Другой собеседник «Ведомостей» — гендиректор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин также считает, что в системе будет использоваться ИИ, способный быстро собирать данные, отсеивать ложные данные и смоделировать движение вражеских дронов, предлагая набор действий для их нейтрализации.

Есть ли подобные технологии в России

В России активно производят как антидроновые ружья, так и комплексные системы радиоэлектронного подавления дронов. Использование новейших технологий привело к появлению оборудования абсолютного нового уровня эффективности. Среди отечественных брендов: «Парс», «Гарпия», «Барьер», Griphon, BTLAB, NR. Так российские военнослужащие используют компактные подавители «Аргус-Антидрон», «Гарпия» и «Курская дуга».