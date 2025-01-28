Льготы Льготный лизинг
Льготы и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
|Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
|Шадаев Максут 1011 3
|Путин Владимир 3173 3
|Дитрих Евгений 14 2
|Собянин Сергей 382 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 441 1
|Мишустин Михаил 678 1
|Борисов Юрий 116 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Иващук Римма 1 1
|Димитров Илия 9 1
|Белозеров Андрей 36 1
|Куканов Алексей 14 1
|Ряшин Николай 8 1
|Лискутов Максим 1 1
|Камнев Павел 5 1
|Пак Олег 112 1
|Греф Герман 419 1
|Паршин Максим 316 1
|Угнивенко Дмитрий 20 1
|Ким Дмитрий 60 1
|Новиков Андрей 32 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Цветков Сергей 19 1
|Кучушев Сергей 5 1
|Руденко Алена 5 1
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