Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166839
ИКТ 13009
Организации 10207
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24944
Персоны 70856
География 2722
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2548
Мероприятия 842

Льготы Льготный лизинг



28.01.2025 Число малых и средних предприятий в России достигло 6,59 млн 1
27.12.2023 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2023 г. Голосование 1
04.09.2023 Власти России выделят 60 миллиардов на льготный лизинг БПЛА 2
14.07.2022 На льготный лизинг российского «железа» не хватает 10 миллиардов 1
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 1
24.05.2021 Алексей Куканов, ГТЛК: Цифровому лизингу предстоит стать драйвером импортозамещения в ближайшие 5-7 лет 2
15.06.2020 Экс-глава ДИТ Москвы занялся прокатом электросамокатов 1
08.06.2020 Полноценная цифровая платформа предпринимателя появится в 2021 году 1
13.01.2020 Власти выделили 3 миллиарда на льготный лизинг «железа» и ПО 3

Публикаций - 9, упоминаний - 13

Льготы и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9709 2
VK - Mail.ru Group 3456 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 848 1
Yandex - Яндекс 7356 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12595 1
МегаФон 8835 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 487 1
АФК Система ПАО 1797 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1259 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1301 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 40 1
Беспилотные авиационные системы 48 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7323 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2805 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Газпром нефть 619 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1156 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 580 1
Почта России ПАО 2114 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 68 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 374 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 1
Карусель Рус - кикшеринг самокатов 2 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 357 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2809 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11648 5
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5920 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 666 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1904 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 57 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 458 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 336 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19347 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66112 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50521 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2153 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1647 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7999 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2935 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1494 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25380 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13423 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3014 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6566 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8157 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 299 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2237 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14396 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1440 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7883 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11627 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1405 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1989 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12754 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2477 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1322 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24172 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 891 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3824 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4762 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12192 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1080 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1135 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1189 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5263 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1125 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3409 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5783 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11063 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20810 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1563 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5188 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1052 1
WhatsApp Messenger 1084 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
FreePik 994 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 35 1
Шадаев Максут 1011 3
Путин Владимир 3173 3
Дитрих Евгений 14 2
Собянин Сергей 382 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 441 1
Мишустин Михаил 678 1
Борисов Юрий 116 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Ермолаев Артем 378 1
Кисляков Евгений 93 1
Иващук Римма 1 1
Димитров Илия 9 1
Белозеров Андрей 36 1
Куканов Алексей 14 1
Ряшин Николай 8 1
Лискутов Максим 1 1
Камнев Павел 5 1
Пак Олег 112 1
Греф Герман 419 1
Паршин Максим 316 1
Угнивенко Дмитрий 20 1
Ким Дмитрий 60 1
Новиков Андрей 32 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Цветков Сергей 19 1
Кучушев Сергей 5 1
Руденко Алена 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144440 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43211 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3103 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17394 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1955 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2901 1
Земля - планета Солнечной системы 10378 1
Россия - УФО - Свердловская область 1499 1
Россия - ПФО - Самарская область 1314 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1285 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 154 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51082 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18491 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 4
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29074 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8410 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5834 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48046 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5773 2
Аренда 2421 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14345 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2129 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1311 2
Льготы - Льготные кредиты 140 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2342 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5079 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10948 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3559 1
Энергетика - Energy - Energetically 5088 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 219 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6706 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 287 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1636 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 121 1
Кредитование - Рефинансирование 141 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1030 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 179 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6405 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5659 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 372 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2478 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1206 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1201 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1866 2
Российская газета 271 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 47 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336925, в очереди разбора - 772195.
Создано именных указателей - 166839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще