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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
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Кучушев Сергей



20.01.2025 В Минцифры появился новый замминистра - статс-секретарь. Он выходец из ФСБ 1
12.03.2024 «Сколково» упростит порядок получения статуса участника для малых технологических компаний 1
27.12.2023 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2023 г. Голосование 1
20.12.2023 Выходец из Ozon и «Яндекса» стал замглавы Минцифры, курирующим ИТ-отрасль 2
17.02.2021 В Минцифры обсудили предложения по порядку включения продуктов в реестр ПО 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Кучушев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 2
Ростелеком 9699 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
Базальт СПО - BaseALT 654 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 333 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
ИКС - Бюро 1440 - МегаФон 1440 39 1
Беспилотные авиационные системы 48 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6967 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 951 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1077 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 1
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 10 1
Паршин Максим 316 3
Пак Олег 112 2
Мишустин Михаил 676 2
Шадаев Максут 1008 2
Руденко Алена 5 2
Угнивенко Дмитрий 20 2
Ким Дмитрий 60 2
Касперская Наталья 291 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Смирнов Алексей 242 1
Макаров Валентин 220 1
Массух Илья 231 1
Казарян Карен 74 1
Гаврилин Александр 3 1
Комлев Николай 95 1
Голуб Константин 3 1
Путин Владимир 3171 1
Ведяхин Александр 131 1
Дроздов Игорь 45 1
Цветков Сергей 19 1
Крошин Федор 1 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Греф Герман 419 1
Шувалов Игорь 82 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Заренин Андрей 47 1
Моносов Александр 18 1
Сусов Михаил 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 4
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 153 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 157 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 67 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Образование в России 2190 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Импортозамещение - параллельный импорт 480 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Минэкономразвития РФ - Реестр малых технологических компаний 11 1
Льготы - Льготные кредиты 140 1
Льготы - Льготный лизинг 8 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 46 1
Сбер - SberStudent 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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