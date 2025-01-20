Кучушев Сергей
Кучушев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Паршин Максим 316 3
|Пак Олег 112 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Руденко Алена 5 2
|Угнивенко Дмитрий 20 2
|Ким Дмитрий 60 2
|Касперская Наталья 291 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Смирнов Алексей 242 1
|Макаров Валентин 220 1
|Массух Илья 231 1
|Казарян Карен 74 1
|Гаврилин Александр 3 1
|Комлев Николай 95 1
|Голуб Константин 3 1
|Путин Владимир 3171 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Цветков Сергей 19 1
|Крошин Федор 1 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Греф Герман 419 1
|Шувалов Игорь 82 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Заренин Андрей 47 1
|Моносов Александр 18 1
|Сусов Михаил 29 1
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Создано именных указателей - 166197.
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