Руденко Анна
|20.01.2025
|В Минцифры появился новый замминистра - статс-секретарь. Он выходец из ФСБ 1
|01.11.2023
|Из Минцифры ушел замминистра - куратор госуслуг и создатель робота Макса 1
Руденко Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9699 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
|Шадаев Максут 1008 2
|Заренин Андрей 47 1
|Цветков Сергей 19 1
|Черкесова Бэлла 21 1
|Ким Дмитрий 60 1
|Шойтов Александр 78 1
|Борисенко Григорий 15 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Пак Олег 112 1
|Паршин Максим 316 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Качанов Олег 114 1
|Угнивенко Дмитрий 20 1
|Филатов Евгений 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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