В Минцифры обсудили предложения по порядку включения продуктов в реестр ПО

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин встретился с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-разработчиков для обсуждения их предложений по оптимизации порядка включения программных продуктов в реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Ранее министерство представило соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации.

В обсуждении приняли участие Наталья Касперская, Дмитрий Комиссаров и Алексей Смирнов (АРПП «Отечественный софт»), Николай Комлев (АПКИТ), Валентин Макаров («РУССОФТ»), Карен Казарян и Сергей Кучушев (РАЭК), Илья Массух (Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ), Александр Гаврилин («Яндекс») и Константин Голуб (Mail.ru Group).

Участниками было принято решение сохранить не менее 70% мест в Экспертном совете по программному обеспечению для представителей профильных ассоциаций. Консенсус был достигнут по вопросу, вызвавшему наибольшую дискуссию среди представителей ассоциаций — включению в реестр продуктов, основанных на использовании свободного кода. Дополнительные требования планируется внести впостановление Правительства Российской Федерации, уточняющее порядок включения продуктов в реестр, что не будет препятствовать получению налоговых льгот.

«До этого совещания у ассоциации оставались спорные вопросы, мы готовились их отстаивать, но конфронтации не было — вместо нее шла конструктивная совместная работа министерства и отрасли. Минцифры действительно понимает и разделяет позицию отрасли – так что дискуссии шли, в основном, вокруг уточнения формулировок. Практически все основные вопросы удалось снять в процессе этой продуктивной встречи», — отметила председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская.

«Перед Минцифры стоит сложная задача — найти баланс интересов всех участников рынка: крупных компаний-разработчиков, отстаивающих ужесточение правил включения в реестр, малого и регионального ИТ-бизнеса, которому для старта нужны упрощенные правила и низкий порог вхождения на рынок, крупных госпредприятий - потребителей ПО. Важно, что министерство слушает все мнения, дает возможность каждой стороне аргументировать отстаиваемые позиции», — сообщил руководитель ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

«Совещание прошло в жарком, но конструктивном обсуждении вопросов реестра отечественного ПО. Прежде всего, было достигнуто понимание, что министерство заинтересовано в тесном сотрудничестве с отраслью и в привлечении экспертов от отраслевых ассоциаций к работе Экспертного Совета. Считаю важным, что министерство обратило внимание на важность выполнения ПП №325 о дополнительных требованиях к ПО, что может обеспечить механизм добавления адресных требований к свободному ПО, составным произведениям, отдельным классам ПО», — рассказал генеральный директор «Базальт СПО», член правления АРПП «Отечественный софт» Алексей Смирнов.