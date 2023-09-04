Власти России выделят 60 миллиардов на льготный лизинг БПЛА

На программу льготного лизинга беспилотников будет потрачено больше 60 млрд руб., в том числе 24 млрд из бюджета. Заявленные в программе процентные ставки лизина эксперты считают адекватными, но они могут повыситься.



Программа льготного лизинга

Объем программы льготного лизинга беспилотников от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) до 2030 г. предварительно оценивается в 60,7 млрд руб., в том числе 24 млрд руб. из бюджета, выяснил «Коммерсант».

«Реализация программы позволит закрыть до 20% потребностей рынка во всех типах беспилотников без учета спроса со стороны федеральных органов власти», — сказали изданию представители ГТЛК. Компания планирует закупить и передать в лизинг 8 тыс. дронов — 5,5 тыс. легких и 2,7 тыс. средних и тяжелых (от 30 кг).

В программе смогут участвовать только отечественные беспилотные воздушные суда (БВС). Все они должны иметь сертификат типа или хотя бы находиться в процессе его получения до истечения срока лизинга.

Средний срок лизинга составит три-пять лет. Ставка лизинга для легких дронов первые два года действия программы составит 4% годовых, с 2026 г. вырастет до 8,5%. Для дронов от 30 кг условия будут начинаться от 4% и поднимутся до 7,5%.

Фото: standret на Freepik На льготный лизинг дронов будет потрачено 60 млрд руб., в том числе из бюджета 24 млрд

В Минпромторге уточнили изданию, что размер финансирования еще не утвержден. Для утверждения необходимо решение бюджетной комиссии правительства, «сразу после этого проект акта будет направлен на межведомственное согласование»,— сказали в ведомстве.

Условия успеха

Сдерживающим фактором эксперты опрошенные «Коммерсантом» назвали введение запретов на полеты дронов в регионах. Пока они действуют, спрос на лизинг будет весьма ограничен.

В целом лизинг тяжелой техники игроки рынка считают более выгодным и удобным инструментом, чем прямая покупка. По прогнозу ГТЛК он будет востребован у крупных агропредприятий, компаний с протяженными линейными инфраструктурными объектами (энергетика, транспорт, газо- и нефтепроводы), в лесной и пожарной охране, экомониторинге и доставке грузов.

Финансовая модель проекта по данным «Коммерсанта» рассчитывалась исходя из того, что ставка ЦБ на период действия программы не превышает 8,5%. Учитывая, что беспилотники будут брать для оказания услуг с высокой маржинальностью, то ставка до 8% приемлема, считает гендиректор «Русдронопорта» Николай Ряшин.

Еще один важный аспект — это страхование. Ставки лизинга приводятся без учета страхования, а именно риск утери дрона Ряшин считает ключевым, поскольку они нередко падают. Сложившейся практики по страховому урегулированию и компенсациям в этой сфере пока нет, как сказал директор компании рынка НТИ «Аэронет» «Лаборатория будущего» Павел Камнев. Выход он видит в обязательном оснащение беспилотников транспондерами и внедрении обязательного страхования ответственности (ОСАГО) для каждого эксплуатанта.

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Застраховать ответственность владельца дрона можно в разных страховых компаниях уже несколько лет. Но часть собеседников «Коммерсанта» опасается, что если страхование станет обязательным, то вырастет в цене. Тарифы могут меняться по мере накопления статистики.

Вопрос страхования предстоит доработать до запуска программы наряду с проблемой дефицита кадров, отмечает эксперт инфраструктурного центра Aeronet на базе МГТУ им. Н Э. Баумана Андрей Новиков. Также остаются вопросы техобслуживания: «Клиенту важно знать, насколько производитель и поставщик готовы оказывать такую поддержку».

Инициатива ГТЛК

Правительство России утвердило «Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г.» распоряжением от 21 июня 2023 г. Об этом писал CNews. Реализация стратегии призвана обеспечить для гражданских отраслей продуктового и технологического суверенитета в области беспилотных авиационных систем. В России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

А в апреле 2023 г. президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по развитию беспилотной авиации, стенограмма которого опубликована на сайте kremlin.ru.

На совещании президент назвал формирование спроса на отечественные беспилотники прежде всего за счет государственного заказа важнейшим условием развития. А одним из возможных механизмов – создание специальных операторов, которые будут осуществлять крупные закупки и затем предоставлять в лизинг беспилотные летательные аппараты.

Таким оператором было предложено сделать ГТЛК по инициативе ее гендиректора Евгения Дитриха.