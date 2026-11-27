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Лаборатория будущего научно-производственная организация
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 20
Лаборатория будущего и организации, системы, технологии, персоны:
|Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 1
|УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
|ТСХР - Творческий союз художников России 5 1
|Камнев Павел 13 10
|Ряшин Николай 18 3
|Путин Владимир 3498 2
|Лемех Александр 2 2
|Логинов Алесь 3 2
|Троценко Софья 2 1
|Чагина Сабина 1 1
|Чекушов Роман 6 1
|Кострюкова Александра 1 1
|Николаев Петр 10 1
|Чуреков Антон 3 1
|Чаусов Игорь 2 1
|Камашев Александр 1 1
|Бухряков Егор 1 1
|Рубинштейн Дмитрий 1 1
|Таратонов Илья 1 1
|Кривозубов Павел 27 1
|Новиков Андрей 34 1
|Ливанов Дмитрий 64 1
|Николаев Айсен 60 1
|Алиханов Антон 45 1
|Кабаков Ярослав 67 1
|Дитрих Евгений 15 1
|Шевелев Илья 2 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Худяков Константин 9 1
|Мещеряков Арсений 4 1
|Бойко Алексей 147 1
|Каниовский Александр 4 1
|Сафронов Евгений 8 1
|Данилов Никита 22 1
|Володин Борислав 2 1
|Даббах Арсений 27 1
|Ковлягина Татьяна 8 1
|Плахотный Павел 5 1
|Маркин Дмитрий 5 1
|Гордин Дионис 20 1
|Карпушкин Иван 2 1
|Омельченко Юрий 3 1
|Кондратьев Максим 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489329, в очереди разбора - 720819.
Создано именных указателей - 205065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489329, в очереди разбора - 720819.
Создано именных указателей - 205065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.