Полноценная цифровая платформа предпринимателя появится в 2021 году

Цифровое «единое окно» для бизнеса

Министерство экономического развития России открыло частичный доступ к цифровой онлайн-платформе предпринимателя «Мой бизнес». Запуск полноценной рабочей версии цифровой платформы, создаваемой ведомством в рамках общенационального плана действий по восстановлению экономики, запланирован до конца 2021 г.

В рамках процесса по переводу работы с предпринимателями в цифровой формат в Минэкономразвития намерены интегрировать существующие онлайн-сервисы для малого и среднего бизнеса в единый каталог платформы. В проекте принимают участие Минпромторг, Минсельхоз, Российский экспортный центр, корпорация МСП, а также группа компаний ВЭБ и ряд банков, сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К порталу уже подключен цифровой реестр услуг поддержки МСП и центров «Мой бизнес», созданный в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства. До конца 2020 г. к порталу также планируется подключить поддержку бизнеса со стороны органов власти, местного самоуправления и федеральных институтов развития, отметили в ведомстве.

«Запуск единой платформы изменит качество и скорость предоставления услуг - бизнес получит доступ ко всем сервисам и инструментам поддержки в формате "один клик"», – сказал член президиума правления, руководитель комитета по государственному заказу и цифровой экономике общероссийской общественной организации «Опора России» Илия Димитров.

Портал «Мой бизнес» должен стать полноценной экосистемой для бизнеса с соблюдением принципа «одного окна», отметили в пресс-службе министерства.

Онлайн-платформа предпринимателя сегодня и завтра

Для подключения к «Цифровой платформе предпринимателя» и создания собственного личного кабинета можно зарегистрироваться с указанием адреса электронной почты или войти с использованием учетной записи на портале госуслуг. Для представителей организаций инфраструктуры поддержки (ОИП) и органов исполнительной власти и управления (РОИВ) предусмотрен отдельный вход.

Полноценный запуск платформы «Мой бизнес» запланирован на 2021 год

Воспользовавшись разделом «Поиск закупок» в личном кабинете, предприниматели могут ознакомиться с данными о закупках в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также подать заявку на участие в этих закупках. Предприниматель может просматривать все этапы и статусы обработки своих заявок в формате «одного окна», пояснили в пресс-службе ведомства. Здесь же можно ознакомиться с уведомлениями и обратиться с вопросами к службам поддержки, в том числе, через внутриплатформенный сервис видеосвязи.

В разделе «Банковские продукты для малого и среднего предпринимательства» представлены различные финансовые инструменты, включая кредит на зарплату, льготное, инвестиционное, контрактное и оборотное кредитование, рефинансирование кредитов, кредиты для семейного бизнеса и стартапов, микрокредиты и предоставление коммерческой банковской гарантии.

Для удобства расчетов в разделе представлен кредитный калькулятор. В настоящее время в список партнеров – кредитных организаций входит Сбербанк, Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП банк), Тинькофф и Совкомбанк. Предполагается, что в этом разделе будут доступны услуги льготного кредитования с государственным участием, банковские гарантии и поручительства, микрозаймы, льготный лизинг, предоставление субсидий и грантов.

Список услуг портала «Мой бизнес» будет постоянно пополняться

В разделе «Образование» предприниматель может заявить о желании принять участие в образовательных программах обучающих мероприятиях или курсах повышения квалификации. Раздел будут дополняться образовательные программами и модулями, сервисами организацит семинаров, тренингов, тимбилдингов и форумов.

В разделе «Электронная подпись» зарегистрированный предприниматель может оформить и получить свою электронную подпись, которая дает возможность обращаться за поддержкой, заказывать услуги и подписывать документы дистанционно.

В разделе имущественных сервисов предполагается решать вопросы передачи земельных участков в аренду, аренды помещений, оборудования, машин, механизмов и установок, а также передачи имущества во владение.

Раздел инновационных сервисов будет представлен экспертизой, производственными работами и услугами, НИР и ОКР, разработкой документации и технологий. Консультационные сервисы будут представлены консультациями по мерам господдержки, вопросам информационной поддержки, в области инноваций, кадровым консультированием, консалт-услугами по организации сертификации, патентно-лицензионного сопровождения деятельности.

Список информационных сервисов будет представлен предоставлением информации, изготовлением печатной продукции, оказанием почтово-секретарских услуг и лингвистическим сопровождением.

В настоящее время на платформе msp.economy.gov.ru уже открыт доступ к ряду сервисов, услуг и мер поддержки малого и среднего предпринимательства. В перспективе, по сведениям Минэкономразвития, список услуг будет пополняться новыми юридическими, бухгалтерскими и логистическими сервисами.

В середине мая 2020 г. CNews сообщил о том, что власти Москвы запустили собственный онлайн-проект по приему заявок от малого и среднего бизнеса на получение городских субсидий через официальный портал государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Малый бизнес Москвы».

Для получения субсидий предпринимателям необходимо загрузить на сайт пакет документов и заверить каждый из них при помощи квалифицированной электронной подписи. Чтобы избежать ошибок, перед подачей заявки можно воспользоваться услугой предварительной оценки комплекта документов.

1 мая 2020 г., как сообщал CNews, ФНС России запустила веб-сервис для оформления субсидий малым компаниям и индивидуальным предпринимателям. Получить деньги смогут только те компании и ИП, которые удовлетворяют ряду условий – к примеру, они должны входить по ОКВЭД в список отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавируса.