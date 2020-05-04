Налоговая открыла сервис для оформления субсидий малому бизнесу и ИП

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ФНС России запустила веб-сервис для оформления субсидий малым компаниям и индивидуальным предпринимателям. Получить деньги смогут только те компании и ИП, которые удовлетворяют ряду условий – к примеру, они должны входить по ОКВЭД в список отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавируса.

Субсидии через интернет

В России заработал онлайн-сервис по оформлению субсидий для индивидуальных предпринимателей (ИП) и компаний-представителей малого бизнеса. Проект запущен Федеральной налоговой службой России (ФНС) на базе ее сайта и ориентирован на поддержку компаний и предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате пандемии коронавируса и всероссийского режима самоизоляции.

Сайт, как сообщает портал Госдумы России, работает с 1 мая 2020 г. и позволяет получить субсидии в расчете 12,13 тыс. руб. на каждого сотрудника компании. На денежную выплату также могут рассчитывать компании без наемных работников, но в этом случае размер субсидии составит ровно 12,13 тыс. руб.

Условия получения

Субсидию могут получить российские организации и индивидуальные предприниматели, которые по состоянию на 1 марта 2020 г. числились в реестре малого и среднего предпринимательства. Для получения денег также нужно соответствовать ряду других условий.

В частности, компания или индивидуальный предприниматель должны входить по ОКВЭД в список отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавируса. Помимо этого, компания не должна находиться в процессе ликвидации, процедуре банкротства, и в ее отношении не должно быть принято решение о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц.

Условия получения субсидии и заполнения заявления. Нажмите для увеличения

В дополнение к перечисленному компания или ИП по состоянию на 1 марта 2020 г. не должны иметь задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей 3000 руб., а количество работников компании (ИП) в апреле и в мае 2020 г. должно составлять не менее 90% по отношению к марту 2020 г. Также компании и ИП, претендующие на получение субсидий, должны были до 15 апреля 2020 г. подать отчетность СЗВ-М за март 2020 г. в органы Пенсионного фонда России (ПФР).

Как заполнить заявление

Заявление на получение субсидии необходимо заполнить в личном кабинете юрлица или индивидуального предпринимателя. Необходимая форма доступна в разделе «Сервисы». При выборе такого способа заполнения заявление будет отправлено в электронной форме.

Формулы расчета размера субсидии

Заявление также можно заполнить непосредственно на сайте ФНС России, без использования личного кабинета. В этом случае после его формирования нужно будет распечатать его и отправить по почте в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя.

ФНС России установила определенные сроки подачи заявления. Так, на получение субсидии за апрель 2020 г. заявление необходимо отправить не позднее 1 июня 2020 г, а за май 2020 г. – в период с 1 июня по 1 июля 2020 г.

Сроки рассмотрения заявления и выплаты субсидий

Полученное заявление будет рассмотрено ФНС в течение трех рабочих дней. При соблюдении компанией или ИП перечисленных условий ФНС рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату.

Если заявление получено в первой половине месяца, то выплата будет произведена после 18 числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия

О факте выплаты субсидии ФНС проинформирует заявителя в личном кабинете или по почте по адресу места нахождения организации (согласно ЕГРЮЛ), месту жительства индивидуального предпринимателя.

Перечень пострадавших областей

Список отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, определен постановлением Правительства России №434 от 3 апреля 2020 г. «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». В этот список входят следующие области: гостиничный бизнес, общественное питание, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, автоперевозки, авиаперевозки и аэропортовая деятельность.

К пострадавшим отраслям также относятся: деятельность по организации конференций и выставок; деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

ИТ-сфера на момент публикации материала в перечень пострадавших областей не входила, несмотря на то, что 30 марта 2020 г. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) обратилась к Минкомсвязи России с соответствующей с просьбой. 27 апреля 2020 г., как сообщал CNews, Минкомсвязи отправило в Правительство письмо с перечнем из 15 предложений по поддержке российской ИТ-сферы, сильно пострадавшей в результате вынужденных общемировых мер по борьбе с коронавирусом.

В своем письме Минкомсвязи предложило, в том числе, приостановить действие ряда требований «закона Яровой», отсрочить до конца 2020 г. уплату налогов на доходы для сотрудников ИТ-компаний и отменить уплату ими страховых взносов в фонд оплаты труда. После прекращения действия отсрочки Министерство предложило предоставить компаниям возможность льготного погашения налогов в течение последующих трех лет. В письме упоминалось и обнуление НДС на услуги, имеющие отношение к доставке продуктов, интернет-образованию и телемедицине.