Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа»В рамках совещания по формированию спроса на российскую радиоэлектронную продукцию, проведенного премьером Михаилом Мишустиным, был представлен двухэтапный план до 2030 г. по последовательному наращиванию спроса на российскую радиоэлектронику и электронные компоненты.
Увеличение спроса в разы
Власти разрабатывают двухэтапный план стимулирования спроса на российское оборудование в гражданском сегменте до 2030 г., целью которого является последовательное увеличение спроса на российскую радиоэлектронную продукцию (РЭП) и электронную компонентную базу (ЭКБ) в разы. Об этом CNews рассказал источник, знакомый с ходом совещания по формированию спроса на российскую радиоэлектронику, прошедшего в Москве 31 августа 2021 г. под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.
План стимулирования спроса на российское оборудование в гражданском сегменте до 2030 г. был представлен участникам совещания главой Минцифры России Максутом Шадаевым. Финальная реализация плана подразумевает достижение полного технологического суверенитета России и уход от зависимости от иностранных комплектующих.
Как рассказал ранее CNews, 28 августа 2021 г., Правительство России утвердило предложенное Минпромторгом постановление №1432, которое запрещает госорганам закупать для своих нужд зарубежное «железо», относящееся к основным видам вычислительной техники (код 26.20). Таким образом, теперь на госзакупках (по ФЗ-44) появился полный запрет в отношении импортных ПК, ноутбуков, планшетов, карманных компьютеров и серверов. Под запрет также попали микросхемы, смарт-карты и светильники.
Двухэтапный план
По словам источника CNews, знакомого с ходом совещания, представленный план стимулирования спроса на российскую гражданскую электронику и ЭКБ до 2030 г. предполагает двухэтапный подход. В рамках первого этапа, рассчитанного на период до 2024 г., планируется наращивание спроса за счет сквозных кросс-отраслевых проектов, одновременно с созданием и развертыванием производственных линий непосредственно в России.
На этом этапе планируется достижение значимого преимущества российской продукции по рыночной цене перед зарубежными аналогами, вместе с увеличением качества и функционального наполнения ассортимента российской продукции. Целевой задачей первого этапа в технологическом смысле является переход на российскую ЭКБ в изделиях отечественного производства.
В рамках второго этапа, который продлится до 2030 г., планируется достижение устойчивого технологического суверенитета, в том числе, за счет полного ухода от применения иностранных компонентов благодаря запуску массового производства продукции на базе российской ЭКБ.
Распределение обязанностей и меры поддержки
Все сквозные кросс-отраслевые проектов по развитию производства радиоэлектронной продукции будут утверждаться Президиумом правкомиссии, отметил источник CNews. За реализацию плана по принципу «двух ключей» будут отвечать Минцифры и Минпромторг, общая координация программ будет возложена на Минцифры.
Координацией предоставления господдержки будет заниматься оператор разработки и внедрения российских цифровых решений при Минцифры – Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Формированием предложений займутся центры компетенций, закрепленные за каждым рыночным лидером.
«На уровне Правительственной комиссии по цифровому развитию с этого года запущена модель реализации сквозных кросс-отраслевых проектов, направленных на развитие производства радиоэлектронной продукции в формате полного цикла, – отметил Мишустин. По каждому такому проекту будет якорный потребитель со своим массовым спросом».
По словам премьера, сегодня уже определено пять проектов с госкомпаниями в качестве заказчиков, включая «Ростелеком» (магистральное оборудование сетей связи), ВТБ и «Росатом» (аппаратно-программные и вычислительные комплексы для корпоративных информационных платформ).
На совещании также были озвучены государственные меры поддержки для реализации сквозных проектов, необходимые для последовательной реализации намеченного плана. В их список, в частности, вошли кредиты на пять-семь лет под 1%, льготный лизинг, субсидии якорным заказчикам и поддержка производителей.
Помимо этого, также предполагается установление регуляторных ограничения на закупку иностранной продукции – возможно, с отложенным вступлением в силу. Среди них – директивы госкомпаниям по согласованным видам продукции, сим-карты с российской криптографией, базовые станции LTE российского производства, отечественные планшеты для учителей и пр.
В совещании по формированию спроса на российскую радиоэлектронику приняли участие вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко, представители крупного российского бизнеса, включая «Росатом», «Ростех», РЖД, АФК «Система», Сбербанк, банк ВТБ, «Роснефть», «Газпром нефть», «Россети», «Яндекс», Mail.ru Group, МТС и «Мегафон».
Ресурсы есть, все стороны заинтересованы
По словам Михаила Мишустина, научный и технический потенциал России уже сейчас позволяет наладить полный цикл производства электронной продукции – от материалов и компонентов до конечных устройств и сервисов на их основе. По его словам, в появлении отечественных радиоэлектронных решений заинтересованы все сектора российской экономики – от энергетики и ЖКХ до строительства, транспорта и оказания услуг связи.
Сегодня, по словам премьера, ключевой задачей является грамотное выстраивание связей между разработчиками и потребителями. Это позволило бы увязать рыночный спрос с возможностями производителей и интеграторов, а также сформировать необходимые инструменты формирования спроса на радиоэлектронику.
По словам премьера, такая система в России уже отрабатывается. «Мы будем масштабировать этот подход, поскольку он позволяет сформировать устойчивый спрос на продукцию наших микроэлектронных производств», – сказал Михаил Мишустин.