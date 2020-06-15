Экс-глава ДИТ Москвы занялся прокатом электросамокатов

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Артем Ермолаев стал совладельцем каршерингового сервиса «Карусель»

Бывший глава Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Артем Ермолаев стал совладельцем шерингового сервиса «Карусель». Первым на это обратил внимание Telegram-канал The Edinorog.

Согласно данным базы «Контур – Фокус», с апреля 2020 г. Артем Ермолаев владеет 18,7% долей в ООО «Карусель Рус», владеющим сервисом «Карусель». Еще 6,3% доля в этой компании принадлежит бывшему заместителю Ермолаева по ДИТ Москвы Андрею Белозерову.

75% доля в ООО «Карусель Рус» принадлежит основателю сервиса Ивану Серебренникову. Управлением компанией занимается ООО «Аргентум Групп», также принадлежащая Серебренникову. Ермолаев отказался ответичать на вопросы CNews о своем участии в проекте «Карусель».

Чем известен Артем Ермолаев

Артем Ермолаев в 2008-2010 гг. возглавлял в Минкомсвязи департамент госполитики в области информатизации и информационных технологии. В 2010 г., после того, как мэром Москвы стал Сергей Собянин, Ермолаев возглавил ДИТ, став параллельно министром правительства Москвы.

Бывший глава ДИТ Москвы Артем Ермолаев

В 2018 г. после смены правительства Москвы, Ермолаев покинул свой пост. В 2019 г. он вместе с Белозеровым создал автономную некоммерческую организацию (АНО) «Умные города», которая должна объединить производителей и потребителей решений для умного города.

Чем занимался и будет заниматься сервис «Карусель»

Сервис «Карусель» был создан Москве в 2017 г. Изначально он занимался сдачей каршерингом - в краткосрочную аренду автомобилей «Лада».

В конце 2019 г. «Карусель» стала распродавать собственный автопарк, также закрылось представительство сервиса в Казани.

В начале 2020 г. из приложения «Карусель» полностью пропали автомобили. В то же время сам сервис не только не прекратил свою существование, но, наоборот, привлек 25 млн руб. инвестиций на краудинвестинговой платформе Starttrack.

Электросамокаты сервиса «Карусель»

После этого сервис «Карусель» был перезапущен и стал предлагать в аренду электросамокаты, оптимизированные для краткосрочного использования. В частности, у этих электросамокатов увеличен заряд батареи, усилен рулевой механизм, есть защита от влаги и отсутствует рулевой механизм. Также у электросамокатов отсутствуют кнопки управления, так как они полностью управляются от приложения в смартфоне.

Проблемы каршеринга в России

В последние месяцы бизнес каршеринга сильно пострадал из-за мер, которые власти российских городов принимают для борьбы с пандемией короновиурса. В Москве с 13 апреля 2020 г. указом Собянина была приостановлена работа сервисов каршеринга. Аналогичные меры были приняты в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

В результате у каршерингового сервиса «Делимобиль» простаивало 71% автопарка – 8,5 тыс. из 12 тыс. автомобилей. С 25 мая 2020 г. Собянин разрешил работу каршеринга, но только при условии срока аренды авто не менее пяти дней. С 9 июня 2020 г. ограничения на работу каршеринга в столице были полностью отменены.

В то же время власти прорабатывают механизмы помощи каршеринговому бизнесу. В конце апреля Президент России Владимир Путин поручил выделить 2,5 млрд руб. на льготный лизинг автомобилей для операторов каршеринга.

Столичные власти до конца 2020 г. продлили действие льготнх парковочных разрешений для операторов каршеринга. Это позволит компаниям сэкономить 426 млн руб., говорил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта Максим Лискутов.