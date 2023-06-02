«Почта России» протестирует дронопорты-почтоматы

«Почта России» и «Русдронопорт» договорились провести тест по доставке посылок с помощью беспилотников до дронопортов. Партнеры проработают комплекс мер для поэтапного развития наземной инфраструктуры дронопортов для развития доставки почтовых отправлений.

Соглашение об этом компании заключили на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Подписи под документом поставили заместитель генерального директора «Почты России» по логистике Сергей Сергушев и генеральный директор «Русдронопорта» Николай Ряшин. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Дронопорт обладает функциями почтомата, в который беспилотные воздушные суда загружают посылки. Для этого в верхней части расположена посадочная поверхность с автоматическим люком для приема отправлений. После доставки посылки с помощью дрона клиент может забрать ее, как из обычного почтомата.

Почта протестирует два типа дронопортов. Первый – легкий вариант с тремя ячейками для посылок. Во втором будет место для одновременного хранения восьми отправлений. Максимальный вес посылки – 10 кг. Конструкция дронопорта будет взломостойкой и закрытой. Наружу вынесены только антенны усиления сигнала, видеокамеры и внешний блок метеостанции. Для оптимального температурного режима в дронопортах предусмотрен климат-контроль.

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«Почта России видит дронопорты как важный элемент роботизации логистики и ее трансформации в единый технологический процесс. Сейчас похожие аппараты тестируют в других странах несколько логистических компаний и маркетплейсов. В России это будет первый опыт, однако мы уверены, что дронопорты помогут снизить время ожидания для клиентов и ускорить доставку на последней миле», – отметил заместитель генерального директора «Почты России» по логистике Сергей Сергушев.

«Дронопорты точно являются неотъемлемой частью инфраструктуры будущей аэрологистики грузов, как на малой дистанции, так и с большими аппаратами. Автоматизация наземного обслуживания, смена груза и батареек, а также удаленная диспетчеризация позволит существенно снизить затраты оператора в расчете на одну посылку. Дронопорты, дроны с грузоподъемностью до 5 кг на 15 км могут позволить «поместиться» в рыночные тарифы на доставку «последней мили» уже в ближайшие годы», – сказал генеральный директор «Русдронопорта» Николай Ряшин.