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Кукарев Сергей
УПОМИНАНИЯ
|04.07.2025
|Китай выпустил тяжелый транспортный дрон с мощными характеристиками и скоростной зарядкой батарей 1
|02.07.2025
|В России разрабатывают стандарты кибербезопасности для БПЛА, это ключевое условие снятия запретов на полеты 1
Кукарев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
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