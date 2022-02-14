«Сибур» провел в Западной Сибири испытания российского дронопорта

На «ЗапСибНефтехиме» успешно завершились тестовые испытания первой в России роботизированной серийной беспилотной станции «Дронопорт Hive». Эффективность станции проверили на самых распространенных задачах дрон-сервиса, среди которых мониторинг работы технологического оборудования, безопасности движения на автодорогах, прилегающих к предприятию, а также контроль соблюдения правил безопасности подрядчиками на территории предприятия. Это первое испытание дронопорта в российской нефтегазохимической отрасли. Об этом CNews сообщили представители Gaskar Group.

«Важно было протестировать работу дронопорта на масштабном промышленном производстве, где много трубопроводов, эстакад и другого оборудования, чтобы убедиться в ее бесперебойности на таких объектах. Принцип управления дронопортом прост – оператор с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения формирует полетное задание для беспилотника. Дрон выполняет его, а сотрудник находится в это время в офисе и наблюдает за полетом с экрана монитора. Такой подход значительно экономит время операторов и упрощает работу – им не нужно перемещаться вместе с дроном по маршруту, а также мерзнуть зимой на улице, управляя БПЛА с ручного пульта – все автоматизировано», – отметил генеральный директор ООО «Дронопорт» Николай Ряшин.

Управлять дронопортом можно из любой точки, где есть проводной интернет или мобильный 4G. Беспилотники могут находиться в полете около 50 минут на расстоянии до 17 км от станции, которая включает в себя роботизированный комплекс для замены и зарядки аккумуляторов, а также устройства для поддержания работы в условиях мороза.

«За три года развития дрон-сервиса на «ЗапСибНефтехиме» современные БПЛА стали настоящими помощниками в выполнении многих задач. С помощью беспилотников мы отбираем пробы воды в Иртыше для лабораторного анализа, осматриваем факельные установки, технологические эстакады и другое оборудование. В пожароопасный сезон 2021 г. с помощью дронов мы проводили мониторинг сухостоя в прилегающих к «ЗапСибНефтехиму» лесах с целью выявления потенциальных очагов возгорания. С 2022 г. начнем с помощью БПЛА регулярно инспектировать с воздуха линии электропередач», – сказал руководитель дрон-сервиса Михаил Воротников.

Собственный дрон-сервис на «ЗапСибНефтехиме» появился в 2019 г. Сейчас у предприятия пять передовых дронов, с помощью которых выполняется целый комплекс задач: от контроля соблюдения подрядчиками правил промбезопасности на территории «ЗапСибНефтехима» до мониторинга работы промоборудования. За три года дроны «ЗапСибНефтехима» совершили более 4000 полетов. В 2020-2021 гг. также с помощью дронов контролировалось качество выполнения работ по укладке взлетно-посадочной полосы и прогресс строительства пассажирского терминала аэропорта «Ремезов» в Тобольске.

***

Hive является проектом Gaskar Group, ИТ-интегратора и резидента фонда «Сколково», нацеленного на развитие стартапов и проектов по оцифровке строительной отрасли (входит в состав Amethyst Capital).

Характеристики:

●Дронопорт — Drone Port HIVE M300

●круглосуточная работа — 24/7

●вес станции — 1600 кг

●цикл горячей замены АКБ – 232 с

●восемь слотов для зарядки АКБ

Облачные хранилища получили трехуровневую защиту от вымогателей Облака

●умная зарядная станция

●обогрев крыши

●интегрированная метеостанция

●две внешние камеры

Почему администраторы не заметят миграцию данных в облака Облака

●ИК прожектор

●бесперебойный источник питания

●модуль климат-контроля

●усиленный модуль сотовой связи

●Wi-Fi модуль

●две внутренние камеры для контроля критических узлов