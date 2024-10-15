Производитель электроники «Диджитал лаб» стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

Производитель электроники, одноплатных компьютеров и периферийного оборудования стал резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Ежегодно компания «Диджитал лаб» (входит в группу компаний «ГАСКАР») будет выпускать 21 тыс. изделий, а частные инвестиции в проект уже составили около 200 млн руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Одна из эффективных мер поддержки города — локализация предприятия в особой экономической зоне столицы. Сегодня это центр развития передовой, самой высокотехнологичной промышленности Москвы, который включает в себя шесть площадок. Здесь работает более 220 предприятий, из них свыше 110 имеют статус резидента и обладают рядом налоговых преференций. Увеличение количества резидентов ОЭЗ находится на особом контроле Сергея Собянина», – сказал Максим Ликсутов.

Особенность продукции заключается в универсальном отборе компонентов, что позволяет оперативно перенастраивать производство от выпуска комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) до изготовления отдельных деталей. С помощью одноплатных компьютеров, установленных на БПЛА, можно решать множество задач, например, использовать интеллектуальную систему принятия решений, анализировать видео с нескольких видеокамер и классифицировать объекты.

«Высокотехнологичная продукция компаний ОЭЗ «Технополис Москва» пользуется значительным спросом благодаря своей инновационности, высокому уровню локализации и способности эффективно заменять импортные аналоги. Сегодня резиденты получают ряд налоговых льгот, что позволяет им значительно увеличивать свои инвестиции в развитие. В частности, резиденты на протяжении 10 лет освобождаются от уплаты налогов на имущество, землю и транспорт. В индустриальном парке «Руднево» новый резидент особой экономической зоны создаст более 120 рабочих мест. Общая площадь производства превысит 1,2 тыс. кв. метров», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Автономность выпуска продукции достигается благодаря уникальной архитектуре программно-аппаратных комплексов и производству конечных изделий.

«Вся схемотехника, архитектура устройств создана специалистами предприятия. Возможна персонализация разъемов, карт памяти, габаритов продукции в соответствии с предпочтениями заказчика. Предприятие выпускает не только аппаратные комплексы, но и программные, что позволяет пользователям быстро интегрировать продукцию под свои нужды. Еще один прорывной продукт – системы связи (модемы), которые позволяют БПЛА работать в условиях отсутствия сигнала глобальной навигационной спутниковой системы, перестраиваться между частотами в случае подавления одной из них», – сказал генеральный директор «Диджитал Лаб» Евгений Константинов.

Также была развернута линия технической поддержки пользователей и организована форма обратной связи с клиентами для усовершенствования продукции.

«Сегодня в «Руднево» созданы благоприятные условия для развития высокотехнологичных компаний, чья продукция способствует технологическому суверенитету страны и обеспечению независимости от импорта. Резиденты города получают налоговые и таможенные преференции. Общий объем инвестиций предприятий в производство на площадке «Руднево» уже составил 20 млрд руб.», – отметил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.