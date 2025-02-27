Производитель оптического оборудования стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

Предприятие «Вью Лаб» (входит в состав группы компаний «Гаскар») получило статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Компания на территории ОЭЗ запустила производство оптического оборудования. Она будет выпускать 1000 изделий ежемесячно, а объем инвестиций в проект составил более 37 млн руб. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Оптическое оборудование, производимое «Вью Лаб», будет устанавливаться на беспилотных летательных аппаратах, которые в настоящее время находят применение в различных областях: в горнодобывающей промышленности, логистике, кадастровых и других работах. С помощью беспилотников спасатели ищут людей: встроенные в аппараты тепловизионные камеры обнаруживают объект по теплу, исходящему от его тела, а ученые следят за популяцией редких животных и охраняют их от браконьеров», – отметил Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что благодаря полученному статусу резидента ОЭЗ «Технополис Москва» компания сможет пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями от города.

«В рамках стратегии развития компании планируется увеличение численности сотрудников до 80 человек и производственных мощностей до 3 тыс. единиц оптического оборудования в месяц. Для реализации этих планов предприятие инвестирует дополнительно 200 млн руб. Расширение производства позволит нам укрепить свои позиции на рынке и предложить широкий ассортимент продукции», - сказал исполнительный директор компании «Вью Лаб» Евгений Константинов.

Общая площадь производства компании составляет около 400 кв метров. Уже создано 43 рабочих места.

«Камеры видеонаблюдения, которые производит новый резидент ОЭЗ Москвы, увеличивают изображение в 102 раза по сравнению с исходным. Это позволяет получать детализированную фотографию объекта без потери качества. Кроме того, тепловизионная камера способна фиксировать движения, а встроенный в нее лазерный дальномер измеряет расстояния в диапазоне от 5 метров до 2 километров», - сказал генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.