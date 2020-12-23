Облачная система управления строительством Exon включена в реестр отечественного ПО

Облачная система управления строительством Exon – главный проект резидента фонда «Сколково» компании «Аник лаб» (входит в Gaskar Group) – внесена в Единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО).

Exon – платформа для хранения и мониторинга информации. Она позволяет автоматизировать реализацию строительных проектов, вести аналитику и дает возможность удобной постановки и планирования задач. Для всех участников строительства – инвесторов, заказчиков, подрядчиков и субподрядчиков – в одном сервисе доступны вся документация, фото и видеоматериалы, а также финансовые показатели. Благодаря гибкой настройке и интеграции с другими системами в Exon возможно объединение всего спектра логистики, учета и контроля.

Игорь Афанасьев, генеральный директор Gaskar Group, сказал: «Появление Exon в реестре отечественного ПО – серьезный шаг для компании. Платформа полностью адаптирована для работы с законодательной базой строительства в РФ и уже сейчас соответствует требованиям, предъявляемым к ИТ-решениям, внедряемым в российскую информационную инфраструктуру. Более того, на рынке сейчас нет отечественного решения, которое бы объединило полностью всех участников строительного процесса вместе с государственными строительными подведомствами. Это позволит Exon официально реализовываться и интегрироваться в российские компании и быть самодостаточным продуктом, максимально конкурентоспособным перед зарубежными аналогами».

Андрей Коньшин, проектный менеджер кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «“Аник лаб” является резидентом “Сколково” с июня 2019 г. и уже зарекомендовала себя как компания с командой высококвалифицированных специалистов. Включение продукта Exon в реестр отечественного ПО является важным шагом, так как позволит открыть новые перспективы развития и коммерциализации».