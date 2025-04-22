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Рудов Антон



22.04.2025 Серверы «Тринити» четвертого поколения включены в реестр Минпромторга 1
Рынок ИТ: итоги 2023 1
20.09.2024 Компания «Тринити» подписала соглашение с администрацией главы и правительства Чеченской Республики    1
10.09.2024 «Тринити» объявила о выделении производства серверного оборудования в отдельное направление 1
10.09.2024 Антон Рудов -

Антон Рудов, «Тринити»: Мы делаем ставку на собственное производство серверов

 1
24.10.2023 НТЦ ИТ РОСА и «Тринити» подтверждают совместимость своих ИТ-решений 1
22.11.2021 «Тринити» заключила партнерское соглашение с Fudo Security 1
06.10.2021 Серверы «Тринити» включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга 1
17.06.2021 «Аэродиск» и «Тринити» помогли развернуть ИТ-инфраструктуру в Детской поликлинике города Пушкина 1
09.04.2021 «Тринити» начнет поставки cерверов на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения в России 1
01.04.2020 Приложение для тотальной слежки за москвичами исчезло из магазина приложений 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Рудов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 112 9
Intel Corporation 12273 3
GitHub 859 1
Google LLC 11911 1
Wokka Lokka 3 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 164 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 23 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Гаскар Групп - Гаскар Интеграция - Гаскар Технологии - Диджитал лаб 15 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 332 1
SAP SE 5319 1
Microsoft Corporation 24788 1
8396 1
Oracle Corporation 6750 1
SafeTech - СэйфТек 94 1
ОБИТ 84 1
К2Тех 151 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
X-Com - Икс ком 148 1
КуйбышевАзот 16 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3007 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11931 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1922 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2560 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4314 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2948 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30309 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 8
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20289 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28574 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6782 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1641 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13581 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11269 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25832 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3846 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24545 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21067 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12780 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24806 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52117 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1506 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 670 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2248 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1237 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 319 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 153 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 352 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11411 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12201 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8594 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9482 1
Application store - магазин приложений 1234 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12926 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5876 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31527 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1134 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11809 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2565 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 492 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 259 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1703 4
Trinity - Тринити ER сервер 11 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1357 2
Google Android 14195 1
Google Play - Google Store - Android Market 3332 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2995 1
Google Firebase Analytics 19 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Социальный мониторинг 6 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 540 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Enclosure 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5008 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 85 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 417 1
Intel x86 - архитектура процессора 1889 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 632 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 78 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 941 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 181 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 125 1
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 107 1
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 39 1
Broadcom - VMware vSphere 573 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Лысенко Эдуард 310 1
Алексеев Владимир 18 1
Широков Кирилл 2 1
Володкович Вячеслав 98 1
Вихренко Игорь 3 1
Прахов Максим 6 1
Гирич Оксана 1 1
Карпицкий Олег 72 1
Тимофеев Кирилл 7 1
Зельдец Игорь 22 1
Санин Александр 32 1
Гук Андрей 34 1
Семенкин Максим 8 1
Шелег Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147610 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17710 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43892 2
Финляндия - Финляндская Республика 3621 1
Германия - Федеративная Республика 12759 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 535 1
Эстония - Таллин - Ревель 61 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14219 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4034 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 523 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52125 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14850 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8899 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3079 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29810 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6332 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8952 2
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 836 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 136 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13936 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1688 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5874 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10052 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1762 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4452 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5719 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7957 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3314 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4010 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7104 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5912 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2316 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48870 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1623 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4940 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8182 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3276 1
CNews Fast рейтинг 46 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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